Bollo auto 2027: chi non paga, chi resta escluso e come funziona - Fonte Immagine: leggo.it

Nel 2027 il bollo auto sarà esentato per una parte degli automobilisti, ma non si tratta, al momento, di un’abolizione generalizzata della tassa. La misura è contenuta nel Decreto-Legge 17 settembre 2026, n. 162, in vigore dal 18 settembre, e riguarda i versamenti della tassa automobilistica con scadenza tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Secondo i dati diffusi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la platea potenziale comprende 24,6 milioni di persone che possiedono almeno un veicolo entro gli 80 kW, mentre i veicoli complessivamente interessati dalla misura sono circa 14,5 milioni.

Quali auto sono esentate

Il requisito principale riguarda la potenza, che non deve superare gli 80 kW, pari a circa 109 cavalli. La soglia comprende quindi anche le vetture esattamente da 80 kW, mentre un’auto da 81 kW resta fuori dall’agevolazione.

Per verificare la potenza della propria automobile occorre controllare il dato riportato alla voce P.2 della carta di circolazione. La misura riguarda le autovetture alimentate a benzina o gasolio, anche quando il motore termico è abbinato a un’altra fonte di propulsione, quindi anche diverse tipologie di auto ibride.

Sono invece escluse da questa specifica agevolazione le auto completamente elettriche, che seguono una disciplina fiscale distinta.

Un solo veicolo per persona

L’esenzione non può essere utilizzata contemporaneamente per tutti i veicoli posseduti dalla stessa persona. Il beneficio spetta a un solo veicolo per contribuente.

Se una persona possiede più automobili che rispettano i requisiti, l’esenzione viene applicata a quella con la potenza più bassa. In caso di pari potenza, viene individuata quella per la quale, senza l’agevolazione, sarebbe dovuto l’importo di bollo più basso.

Il limite è riferito alla singola persona e non al nucleo familiare. Di conseguenza, due coniugi che possiedono ciascuno un’automobile agevolabile possono beneficiare entrambi dell’esenzione, purché siano rispettate le altre condizioni previste dalla norma.

Moto e scooter: come funziona

L’agevolazione riguarda anche motocicli e ciclomotori, ma il beneficio non si somma a quello previsto per un’automobile.

In particolare, chi non possiede un’autovettura che rientra nei requisiti può usufruire dell’esenzione per un motociclo o un ciclomotore. Se invece è presente un’auto agevolabile, la priorità viene riconosciuta a quest’ultima. Anche per le due ruote, in presenza di più veicoli agevolabili, vengono applicati criteri per individuare quello beneficiario.

Leasing e noleggio

La misura può interessare anche chi utilizza un veicolo in leasing o a noleggio, quando è il soggetto utilizzatore a essere individuato dalla disciplina come soggetto passivo della tassa. Restano comunque da considerare le specifiche condizioni contrattuali.

Chi continuerà a pagare

Restano fuori dall’esenzione le auto con potenza superiore a 80 kW e, per questa specifica misura, le vetture completamente elettriche.

Non beneficia inoltre dell’agevolazione chi utilizza un’auto intestata a una società per il solo fatto di essere dipendente: la misura è riservata alle persone fisiche, mentre le persone giuridiche sono escluse.

Il bollo 2026 resta dovuto

Un punto importante riguarda l’anno in corso: l’esenzione prevista per il 2027 non cancella il bollo dovuto per il 2026.

Chi ha una tassa automobilistica in scadenza nel 2026 deve quindi rispettare le regole ordinarie e provvedere al pagamento previsto. L’agevolazione riguarda infatti i versamenti il cui termine ordinario cade nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

Allo stesso modo, tenere un’auto ferma in garage non elimina l’obbligo di pagamento: ai fini della tassa automobilistica rileva il possesso del veicolo, secondo le regole ordinarie.

Come ottenere l’esenzione

Per il momento le modalità operative non sono ancora completamente definite. L’Automobile Club d’Italia segnala che le istruzioni sulle modalità concrete di applicazione devono essere chiarite.

Il provvedimento prevede inoltre un trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni e alle Province autonome per compensare la riduzione delle entrate derivante dall’esenzione.

Per chi vuole capire in anticipo se il proprio veicolo rientrerà nel beneficio, il primo controllo da effettuare è quindi la potenza indicata sulla carta di circolazione, verificando che non superi gli 80 kW e che siano rispettati tutti gli altri requisiti previsti per il 2027.

Lo riporta leggo.it.