L’INPS ha pubblicato il bando per l’anno accademico 2026-2027 destinato a sostenere la frequenza di Master universitari di I e II livello e Corsi universitari di perfezionamento. Sono disponibili complessivamente 700 contributi economici, di cui 600 riservati agli aventi diritto della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e 100 alla Gestione Magistrale.

Il contributo è destinato a coprire, in tutto o in parte, le spese sostenute per il percorso universitario. L’importo può arrivare fino a 10.000 euro per i master in presenza e fino a 5.000 euro per quelli telematici in modalità sincrona oppure blended sincrona e in presenza. Sono esclusi dal beneficio i master svolti interamente in modalità asincrona.

I requisiti

Possono partecipare i figli maggiorenni e gli orfani dei dipendenti o pensionati appartenenti alle gestioni indicate dall’INPS, nel rispetto delle condizioni previste dal bando. La domanda deve essere presentata direttamente dallo studente interessato.

Per accedere a un Master di I livello è richiesta una laurea triennale, mentre per un Master di II livello occorre una laurea magistrale o magistrale a ciclo unico. Le lauree triennali, magistrali o magistrali a ciclo unico consentono inoltre l’accesso ai Corsi universitari di perfezionamento previsti dal bando.

Tra i requisiti figura anche il limite anagrafico: alla data di presentazione della domanda non bisogna aver compiuto 29 anni. È inoltre necessario risultare inoccupati o disoccupati nei termini indicati dal bando.

Sono previste anche specifiche incompatibilità con altre borse di studio e agevolazioni, comprese determinate borse già ottenute per master o corsi di perfezionamento, quelle per dottorati di ricerca e il contributo INPS per la frequenza dei Collegi universitari di merito.

Come presentare la domanda

La domanda può essere presentata dalle ore 12 del 1° ottobre alle ore 12 del 22 ottobre 2026, esclusivamente online attraverso il Portale prestazioni welfare dell’INPS.

Per accedere alla procedura sono necessari SPID, CIE o CNS. Nel modulo bisogna indicare anche il voto di laurea e le informazioni relative al percorso formativo scelto o già iniziato, specificando ateneo, denominazione del master o del corso e durata.

Tra gli elementi necessari figura anche l’ISEE 2026 per prestazioni universitarie. Al momento della domanda deve essere stata presentata la relativa DSU, poiché l’indicatore viene utilizzato per determinare il punteggio della graduatoria e l’importo del contributo.

Entro il 29 ottobre 2026 i candidati dovranno inoltre accedere all’area riservata per verificare l’esito e controllare la corretta acquisizione dei dati.

Importi e graduatorie

L’INPS prevede la pubblicazione, entro il 26 novembre 2026, di due graduatorie degli ammessi con riserva. Il punteggio sarà determinato tenendo conto del voto di laurea e della fascia ISEE 2026.

L’ISEE incide anche sulla percentuale del contributo riconosciuto: fino a 16.000 euro può essere coperto il 95% dell’importo preso a riferimento; tra 16.000,01 e 32.000 euro la percentuale scende al 90%; tra 32.000,01 e 48.000 euro all’85%; tra 48.000,01 e 64.000 euro all’80%. Per valori superiori a 64.000 euro, oppure in assenza di una DSU valida rilevata al momento della domanda, il contributo è calcolato nella misura del 75%.

Per i master annuali, il pagamento è previsto in due tranche, con un acconto del 50% e un saldo al termine del percorso, previa presentazione della documentazione richiesta. Per i master biennali, l’erogazione viene invece distribuita tra la prima e la seconda annualità secondo le modalità stabilite dal bando.

Bando ufficiale INPS per Master e corsi di perfezionamento 2026-2027

Lo riporta studenti.it.