L’Arma dei Carabinieri apre ai giovani laureati con il primo concorso straordinario della sua storia dedicato al reclutamento di 400 allievi marescialli in possesso di laurea. Il bando offre ai candidati l’opportunità di mettere le competenze acquisite durante gli studi al servizio della collettività, intraprendendo un percorso professionale e formativo nell’Istituzione.

La selezione riguarda laureati nelle aree scientifica, umanistica, sanitaria e ambientale. Per partecipare è necessario possedere uno dei titoli di studio espressamente indicati nella tabella A allegata al bando.

Possono presentare domanda i cittadini italiani che godono dei diritti civili e politici e che non abbiano superato il giorno del compimento del ventottesimo anno di età, secondo quanto previsto dal bando.

Le candidature dovranno essere inviate esclusivamente online, attraverso l’area concorsi del sito www.carabinieri.it, entro trenta giorni dall’apertura del bando, seguendo la procedura indicata.

Il percorso di selezione prevede un’eventuale prova preliminare, una prova scritta di lingua italiana o tedesca, una prova di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici e attitudinali, una prova orale e la valutazione dei titoli di merito.

I vincitori saranno nominati marescialli in ferma volontaria e frequenteranno un corso della durata di almeno sei mesi. La formazione comprenderà attività di carattere professionale e militare, finalizzate all’acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento delle mansioni.

Con questa prima selezione straordinaria, l’Arma introduce un canale di reclutamento dedicato ai laureati, valorizzando preparazioni accademiche diverse nell’ambito delle proprie attività istituzionali. Requisiti completi, titoli ammessi e modalità di partecipazione sono consultabili nel bando pubblicato sul sito ufficiale.