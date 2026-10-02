La carriera alias e la gestione degli spazi scolastici per le persone che non si riconoscono nel genere assegnato alla nascita tornano al centro del dibattito. A intervenire è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci Rossano Sasso, capogruppo in commissione Scienza, Cultura e Istruzione e responsabile della Direzione nazionale Scuola, che annuncia una proposta di legge sul tema.

Sasso sostiene che “La carriera alias sta tornando prepotente nelle scuole e nelle università, nonostante al Governo non ci sia il Pd”. Nel suo intervento cita il caso dell’istituto Paolo Savi di Viterbo, dove, secondo quanto riferisce, sarebbe emersa la questione dei bagni cosiddetti fluidi, con la possibilità di utilizzare spazi condivisi tra studenti di sesso diverso. Una situazione che, sempre secondo Sasso, avrebbe provocato le proteste di alcune studentesse, che avrebbero manifestato disagio.

Il deputato richiama inoltre il caso dell’Università di Bari, sostenendo che l’ateneo avrebbe eliminato il certificato medico-psicologico richiesto per l’attivazione della carriera alias. Sasso contesta questa impostazione, affermando che l’identità di genere non dovrebbe essere lasciata a una semplice autodichiarazione.

Nel suo intervento, il deputato affronta anche il tema delle procedure per la modifica dei dati anagrafici e sostiene che “La normativa vigente prevede il contrario: per cambiare i connotati anagrafici serve una certificazione medica che attesti il percorso e, se si è minorenni, l’autorizzazione giudiziaria”.

Sasso distingue quindi tra disforia di genere e autodeterminazione dell’identità, sostenendo che “un conto è una condizione di disagio e sofferenza quale la disforia di genere che deve essere certificata, un altro è assecondare i capricci ideologici”. Nel suo intervento critica inoltre le posizioni che, a suo giudizio, trasformerebbero queste tematiche in nuovi diritti all’interno delle istituzioni educative.

“Parliamo di qualcosa di molto delicato: chi educa non deve assecondare momenti di confusione sessuale e perdita delle identità, soprattutto in momenti dell’età evolutiva e in particolare nei luoghi della formazione”, afferma ancora Sasso.

Futuro Nazionale annuncia ora una proposta di legge destinata, nelle intenzioni del partito, a regolamentare la materia nelle scuole e nelle università. “Futuro Nazionale presenterà a breve una proposta di legge per mettere ordine nelle istituzioni educative: no alla carriera alias un tanto al chilo, niente bagni fluidi, niente asterischi, niente cattedre trasformate in palco gender”, conclude Sasso.