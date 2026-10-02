Piazza Plebiscito a Cerignola è stata interessata da un intervento straordinario di pulizia realizzato dai dipendenti del McDonald’s cittadino, che hanno scelto di dedicare una mattinata alla cura di uno dei luoghi più frequentati della città.

Per alcune ore, i volontari hanno lasciato le proprie mansioni abituali per dedicarsi alla raccolta dei rifiuti. Armati di guanti, pinze e sacchi, hanno ripulito marciapiedi, aiuole e gli angoli della piazza, raccogliendo e differenziando correttamente quanto trovato sul posto.

L’iniziativa rientra in un progetto nazionale promosso dalla catena di fast food contro il littering, ovvero l’abbandono di piccoli rifiuti negli spazi pubblici. A Cerignola è stata scelta Piazza Plebiscito, area centrale e particolarmente frequentata soprattutto dai giovani.

Tra i rifiuti raccolti figuravano carte, imballaggi da asporto, bottigliette di plastica, lattine e mozziconi di sigaretta, spesso abbandonati a terra.

L’attività dei volontari ha consentito di recuperare decine di chili di rifiuti, restituendo maggiore ordine e decoro alla piazza.

L’intervento ha avuto anche un valore legato alla sensibilizzazione sul rispetto degli spazi pubblici e sul senso civico. La presenza di ragazzi e ragazze impegnati nella raccolta dei rifiuti ha infatti rappresentato un esempio concreto di attenzione verso il bene comune.

Al termine della mattinata, i sacchi contenenti i rifiuti raccolti sono stati sistemati in attesa del ritiro da parte del servizio di igiene urbana. Un’azione che ha consentito di riportare pulizia e decoro in Piazza Plebiscito, ma che allo stesso tempo ha richiamato l’attenzione sul problema dell’abbandono dei rifiuti negli spazi pubblici.

Lo riporta foggiareporter.it.