Cerignola, la Lega rinnova il direttivo e prepara l’alternativa

Prosegue il percorso di riorganizzazione della Lega Capitanata nelle realtà locali. A Cerignola il partito ha definito il nuovo assetto cittadino, rafforzando la propria struttura in vista delle prossime sfide amministrative con una squadra composta da professionalità, competenze e figure radicate nel territorio.

Il nuovo direttivo è stato ufficializzato nel corso di un incontro alla presenza del consigliere regionale e segretario provinciale della Lega, Napoleone Cera.

A guidare la sezione cittadina sarà Antonio Bonavita, nominato segretario e responsabile sicurezza. Del direttivo fanno inoltre parte la dottoressa Michela Curiello, vicesegretaria cittadina; la dottoressa MariaSanta Ceglie, responsabile sanità; la dottoressa Marina Lenoci, responsabile tutela del territorio, ambiente e animali; Salvatore Guglielmi e Pietro Compierchio, responsabili propaganda; Stefania Rauseo, responsabile social; Lucia Magnifico, responsabile tutela e patrimonio; l’avvocata Maria Pia Bonavita, segretaria organizzativa; Pio Saporito, tesoriere e amministratore.

“Abbiamo voluto costruire una squadra prima ancora che un organigramma”, ha dichiarato il segretario cittadino. “Oggi la politica deve tornare a essere presenza costante sul territorio, avere capacità di ascolto e di impegno concreto. E’ nostro preciso compito e obiettivo quello di riavvicinare la gente alla buona politica. Le responsabilità assegnate rappresentano un punto di partenza per rafforzare l’azione del partito e dare risposte ai bisogni della nostra comunità”.

Sul significato del nuovo assetto è intervenuto anche Napoleone Cera, che ha posto l’accento sulla coesione del gruppo: “La vera forza di questo gruppo risiede nella coesione. Abbiamo sensibilità, percorsi ed esperienze diverse, ma siamo accomunati dalla volontà di lavorare per tutta la Capitanata e per Cerignola. Le prossime elezioni comunali rappresentano un appuntamento importante e dobbiamo arrivarci con un progetto credibile, costruito dal basso e vicino alle esigenze reali dei cittadini”.

Durante l’incontro è stato evidenziato come la riorganizzazione rappresenti un passaggio per consolidare la presenza della Lega a Cerignola e contribuire alla definizione di una proposta politica unitaria in vista dei prossimi appuntamenti.

Cera ha poi allargato il ragionamento alle questioni che riguardano l’intera provincia e la Puglia, criticando l’operato del centrosinistra alla guida della Regione: “La politica pugliese retta da oltre vent’anni dal centrosinistra non dà risposte, come vediamo ogni giorno, su sanità, lavoro, economia e sugli altri ambiti di competenza regionale – ha aggiunto Cera – e tutto porta i cittadini a non avere più fiducia nelle istituzioni, su questo dobbiamo profondere il nostro impegno e la presenza solida della Lega deve contribuire alla costruzione di una proposta politica forte, unitaria e pronta a confrontarsi con le sfide future di Cerignola e della provincia di Foggia”.

Con la definizione del nuovo direttivo, la sezione cittadina avvia dunque una nuova fase organizzativa, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare l’attività politica sul territorio e mantenere un rapporto diretto con la comunità.