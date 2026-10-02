La Puglia si conferma tra le regioni italiane con il maggior numero di reati ambientali, secondo il rapporto Ecomafia 2026 di Legambiente. Nel 2025 sono stati accertati 3.601 reati ambientali, pari al 10,1% del totale nazionale, dato che colloca la regione al terzo posto dopo Campania e Sicilia.

Nella graduatoria delle province, Foggia è nona in Italia con 838 reati ambientali, in aumento del 16,6% rispetto al 2024. Bari occupa il sesto posto con 985 reati, mentre Lecce è ottava con 847, registrando un incremento del 30,6%. Lecce figura inoltre al secondo posto nazionale per gli illeciti amministrativi, con 3.408 contestazioni.

Rifiuti, cemento e corruzione ambientale

Nel ciclo illegale dei rifiuti, la Puglia è terza in Italia, alle spalle di Campania e Lombardia. Nel ciclo del cemento, invece, occupa il secondo posto nazionale dopo la Campania, concentrando l’11,9% dei reati italiani di questa filiera: sono 940 le persone denunciate e 142 i sequestri.

Per quanto riguarda la corruzione connessa ad attività con impatto ambientale, tra il primo maggio 2025 e il 30 aprile 2026 in Puglia sono state censite 7 inchieste e 53 arresti. Si tratta di un periodo di rilevazione differente rispetto agli altri dati del rapporto e le inchieste, viene sottolineato, non equivalgono a condanne.

Incendi, Foggia seconda provincia italiana

È soprattutto il capitolo degli incendi a evidenziare la posizione della Puglia. La regione è prima in Italia per i reati relativi agli incendi boschivi e di vegetazione, con 611 episodi accertati nel 2025, pari al 17% del totale nazionale.

Il monitoraggio Effis ha registrato 120 incendi e 8.152 ettari di superficie boscata e non boscata percorsa dal fuoco.

In questo quadro, la provincia di Foggia conta 254 reati contestati, risultando seconda a livello provinciale in Italia. Sul fronte degli illeciti amministrativi legati agli incendi, Foggia e Lecce raggiungono quota 364 ciascuna, seguite da Bari con 348 e Taranto con 224.

Preoccupano anche gli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti. In Italia, nel 2025, se ne sono registrati 76, con un aumento del 24,7% rispetto all’anno precedente. Questi episodi possono provocare la dispersione di sostanze inquinanti, interrompere le attività di trattamento e generare ulteriori costi per bonifiche e conferimenti.

L’eventuale origine dolosa e i possibili collegamenti con traffici illeciti o interessi criminali devono essere verificati caso per caso dalle autorità competenti. La crescita del fenomeno richiama comunque l’attenzione sulla necessità di rafforzare i controlli sulla filiera, la tracciabilità dei flussi, la prevenzione antincendio e le indagini sui beneficiari economici dei roghi.

L’allarme di Legambiente Puglia

«La Puglia resta ai vertici dell’illegalità ambientale: il terzo posto complessivo, il secondo nel ciclo del cemento e il primo per reati legati agli incendi non sono numeri da archiviare come una statistica», dichiara Daniela Salzedo, presidente di Legambiente Puglia.

«Nel 2025 il fuoco ha attraversato 8.152 ettari, una superficie pari a circa 11.400 campi da calcio regolamentari. È un danno enorme per ecosistemi, comunità e attività economiche. Anche l’aumento degli incendi negli impianti di gestione dei rifiuti è un segnale da prendere sul serio: ogni rogo va chiarito fino in fondo, compresi gli eventuali risvolti ecomafiosi e i vantaggi per chi opera nell’illegalità. Servono più controlli coordinati, strumenti investigativi e impianti sicuri; contro l’abusivismo edilizio occorrono risorse e demolizioni effettive. Chiediamo il pieno recepimento delle norme europee a tutela penale dell’ambiente e un impegno stabile delle istituzioni sul territorio».

Legambiente Puglia propone alla Regione la sottoscrizione di un protocollo d’intesa per creare un presidio permanente di osservazione sulla legalità ambientale. L’obiettivo è sviluppare l’iniziativa in raccordo con l’Osservatorio legalità previsto dall’articolo 7 della legge regionale numero 14 del 2019, nell’ambito della Fondazione antimafia sociale Stefano Fumarulo, e con la Commissione regionale antimafia.

La proposta punta a mettere in rete Regione, ARPA Puglia, enti locali, università e associazioni, favorendo la collaborazione con le autorità competenti per raccogliere e analizzare i dati sui reati ambientali, individuare le criticità territoriali e pubblicare un rapporto annuale con proposte di prevenzione.

Particolare attenzione dovrebbe essere dedicata al ciclo dei rifiuti, all’abusivismo edilizio, agli incendi e ai fenomeni corruttivi connessi alle attività a impatto ambientale, affiancando al monitoraggio iniziative di educazione alla legalità e formazione degli amministratori locali, nel rispetto delle competenze investigative e giudiziarie.

I controlli delle Forze dell’Ordine

La posizione della Puglia nelle classifiche dell’Ecomafia si accompagna a un numero elevato di controlli effettuati dalle Forze dell’Ordine. Nel 2025, sul territorio regionale sono stati eseguiti 132.063 controlli sugli illeciti ambientali, il dato più alto registrato.

Per il ciclo del cemento i controlli sono stati 42.035, mentre quelli relativi ai rifiuti hanno raggiunto quota 15.064. Sono stati invece 17.812 i controlli sugli animali e 460 quelli relativi al patrimonio culturale.

I dati evidenziano quindi anche l’ampia attività di controllo svolta quotidianamente dalle Forze dell’Ordine sul territorio pugliese, attraverso il monitoraggio di strade, città, terreni e parchi per contrastare gli illeciti ambientali.

Il quadro nazionale

A livello nazionale, nel 2025 sono stati accertati 35.735 reati ambientali, in diminuzione del 12% rispetto al 2024, e 77.895 illeciti amministrativi, in aumento dell’11,4%. Complessivamente si tratta di 113.630 violazioni, pari a circa 13 ogni ora.

Il ciclo dei rifiuti è tornato al primo posto tra le filiere criminali, con 10.914 reati, seguito dal ciclo del cemento con 8.034 e dai reati contro gli animali con 6.930.

Il giro d’affari illegale stimato da Legambiente raggiunge 11,5 miliardi di euro, 2,2 miliardi in più rispetto al 2024.

Tra le proposte avanzate dall’associazione al Governo figurano il completamento del recepimento della direttiva europea sulla tutela penale dell’ambiente, un piano nazionale contro l’abusivismo edilizio e misure più incisive per contrastare la corruzione.

Lo riporta foggiatoday.it.