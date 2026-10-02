Cambio ai vertici della Questura di Foggia. Alfredo Fabbrocini è il nuovo questore, mentre il questore uscente Alfredo D’Agostino è stato destinato alla guida della Questura di Ancona.

L’Amministrazione comunale di Cerignola, attraverso il sindaco Francesco Bonito, l’assessora alla Sicurezza Teresa Cicolella e l’intera Giunta, ha voluto rivolgere un ringraziamento al questore uscente per il lavoro svolto durante il suo incarico in Capitanata.

A D’Agostino viene riconosciuto l’impegno profuso sui temi della sicurezza e della legalità, oltre alla disponibilità dimostrata nei rapporti con le istituzioni e con il territorio. L’Amministrazione comunale gli ha quindi espresso la propria gratitudine per l’attività svolta e formulato gli auguri per il nuovo incarico alla Questura di Ancona.

Contestualmente, da Cerignola arriva il benvenuto al nuovo questore Alfredo Fabbrocini, che torna in Capitanata dopo aver guidato la Questura di Barletta-Andria-Trani e dopo la precedente esperienza alla guida della Squadra Mobile di Foggia.

Il suo ritorno rappresenta, secondo l’Amministrazione comunale, l’arrivo di un dirigente che conosce già direttamente il territorio, le sue caratteristiche e le dinamiche sociali ed economiche che lo contraddistinguono.

A Fabbrocini l’Amministrazione comunale di Cerignola ha rivolto gli auguri di buon lavoro, auspicando che possa proseguire e rafforzarsi la collaborazione tra istituzioni sui temi della sicurezza, della legalità e della tutela della comunità.