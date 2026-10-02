La senatrice di Fratelli d’Italia Anna Maria Fallucchi ha rivolto un messaggio di auguri ad Alfredo Fabbrocini, nuovo questore di Foggia, sottolineando il significato del suo ritorno in Capitanata e la conoscenza già maturata del territorio.

«Rivolgo i miei più sinceri auguri al nuovo Questore di Foggia, dott. Alfredo Fabbrocini, per questo importante incarico. Il suo ritorno a Foggia è, a mio avviso, un segnale significativo: un segnale di attenzione verso una città che merita di essere ascoltata, tutelata e accompagnata con presenza, serietà e impegno».

Fallucchi ha poi evidenziato le caratteristiche e le esigenze del territorio foggiano, definendolo una realtà complessa ma al tempo stesso ricca di energie e di cittadini impegnati quotidianamente nella crescita della comunità.

«Foggia è una città complessa, ma è anche una città ricca di energie, di persone perbene, di realtà che ogni giorno lavorano con sacrificio e determinazione per costruire un futuro migliore. È una comunità che ha bisogno di istituzioni vicine, capaci di conoscere il territorio e di comprenderne le difficoltà, senza mai dimenticarne le grandi potenzialità».

La senatrice ha quindi richiamato la precedente esperienza di Fabbrocini in Capitanata, sottolineando la conoscenza diretta della realtà locale e delle sue problematiche.

«Il dott. Fabbrocini ha già avuto modo di conoscere questa realtà e, nel suo percorso, ha dimostrato attenzione e sensibilità nei confronti del territorio e delle sue esigenze. Il suo ritorno rappresenta quindi un elemento di continuità e, allo stesso tempo, una rinnovata occasione di fiducia. A lui auguro di poter svolgere il nuovo incarico con la consueta professionalità, con equilibrio e con quella attenzione che un territorio come quello foggiano richiede».

In conclusione, Fallucchi ha rivolto al nuovo questore un ulteriore augurio per il lavoro che lo attende alla guida della Questura di Foggia.

«Buon lavoro, Questore Fabbrocini. Foggia ha bisogno di istituzioni presenti e di persone che conoscano e rispettino profondamente questa città. Un sincero augurio per il nuovo incarico e per il lavoro che lo attende. La Capitanata può rinascere anche attraverso persone come Lei», chiosa Fallucchi.