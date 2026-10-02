Festa dell’Unità a Foggia, sabato Elly Schlein con Decaro, Piemontese e De Santis - Fonte Immagine: corriere.it

Prende il via oggi pomeriggio, 2 ottobre, in Piazza Giordano a Foggia, la Festa dell’Unità del Partito Democratico. La manifestazione proseguirà fino a domenica 4 ottobre con tre giornate di dibattiti, confronti e appuntamenti musicali dedicati ai principali temi politici e sociali.

Il momento centrale della manifestazione è previsto per sabato 3 ottobre alle 16.30, quando sarà presente la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. All’incontro parteciperanno anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il segretario regionale del PD Domenico De Santis.

La giornata di sabato proseguirà alle 18.30 con il confronto dedicato alle nuove generazioni, dal titolo “Contro l’incertezza: costruire l’Italia di domani partendo dai giovani”. All’appuntamento prenderà parte la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero.

Alle 19.30 spazio invece al dibattito “Sicurezza, quartieri, servizi: quanto cambia la vita a seconda di dove vivi”, con la partecipazione di amministratori ed esperti. La serata si concluderà con il live dei Box 23 Recount.

Gli appuntamenti di venerdì e domenica

Il programma si apre oggi con l’intervento del segretario cittadino Davide Emanuele, seguito da un focus dedicato alla scuola e al diritto allo studio. La prima giornata sarà chiusa dal concerto della Power Drum Band.

La giornata conclusiva di domenica 4 ottobre sarà invece dedicata ai temi del lavoro, del costo della vita e delle imprese, con il dibattito “Restare costa”. A chiudere la Festa dell’Unità sarà il concerto della tribute band degli 883.

Il Partito Democratico di Foggia sottolinea il significato della partecipazione della segretaria nazionale alla manifestazione:

«La straordinaria partecipazione di Elly Schlein a Foggia testimonia l’attenzione concreta del nostro partito per i territori e per il Mezzogiorno», dichiara il PD Foggia.

«Vi aspettiamo in Piazza Giordano per costruire insieme l’alternativa di cui la nostra terra ha bisogno».

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare e a seguire i lavori della manifestazione.