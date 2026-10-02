Edizione n° 6207

BALLON D'ESSAI

FOGGIA COMUNE // Foggia, esposto sugli acquisti del Comune: le contestazioni al capo di gabinetto
2 Ottobre 2026 - ore  12:47

CALEMBOUR

POLICLINICO BARI // Policlinico di Bari, tre trapianti di cuore in 24 ore: sono 83 dall’inizio dell’anno
2 Ottobre 2026 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Festa dell’Unità a Foggia, sabato Elly Schlein con Decaro, Piemontese e De Santis

FOGGIA SCHLEIN Festa dell’Unità a Foggia, sabato Elly Schlein con Decaro, Piemontese e De Santis

La manifestazione proseguirà fino a domenica 4 ottobre con tre giornate di dibattiti, confronti e appuntamenti musicali dedicati ai principali temi politici e sociali

Elly Schlein

Festa dell’Unità a Foggia, sabato Elly Schlein con Decaro, Piemontese e De Santis - Fonte Immagine: corriere.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

Prende il via oggi pomeriggio, 2 ottobre, in Piazza Giordano a Foggia, la Festa dell’Unità del Partito Democratico. La manifestazione proseguirà fino a domenica 4 ottobre con tre giornate di dibattiti, confronti e appuntamenti musicali dedicati ai principali temi politici e sociali.

Il momento centrale della manifestazione è previsto per sabato 3 ottobre alle 16.30, quando sarà presente la segretaria nazionale del PD Elly Schlein. All’incontro parteciperanno anche il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l’assessore regionale Raffaele Piemontese e il segretario regionale del PD Domenico De Santis.

La giornata di sabato proseguirà alle 18.30 con il confronto dedicato alle nuove generazioni, dal titolo “Contro l’incertezza: costruire l’Italia di domani partendo dai giovani”. All’appuntamento prenderà parte la segretaria nazionale dei Giovani Democratici Virginia Libero.

Alle 19.30 spazio invece al dibattito “Sicurezza, quartieri, servizi: quanto cambia la vita a seconda di dove vivi”, con la partecipazione di amministratori ed esperti. La serata si concluderà con il live dei Box 23 Recount.

Gli appuntamenti di venerdì e domenica

Il programma si apre oggi con l’intervento del segretario cittadino Davide Emanuele, seguito da un focus dedicato alla scuola e al diritto allo studio. La prima giornata sarà chiusa dal concerto della Power Drum Band.

La giornata conclusiva di domenica 4 ottobre sarà invece dedicata ai temi del lavoro, del costo della vita e delle imprese, con il dibattito “Restare costa”. A chiudere la Festa dell’Unità sarà il concerto della tribute band degli 883.

Il Partito Democratico di Foggia sottolinea il significato della partecipazione della segretaria nazionale alla manifestazione:

«La straordinaria partecipazione di Elly Schlein a Foggia testimonia l’attenzione concreta del nostro partito per i territori e per il Mezzogiorno», dichiara il PD Foggia.

«Vi aspettiamo in Piazza Giordano per costruire insieme l’alternativa di cui la nostra terra ha bisogno».

Gli organi di informazione sono invitati a partecipare e a seguire i lavori della manifestazione.

1 commento su "Festa dell’Unità a Foggia, sabato Elly Schlein con Decaro, Piemontese e De Santis"

  1. Foggia saprá accogliere a braccia aperte la Segretaria Nazionale Elly Schlein. Sará una grande Festa dell’Unitá di Capitanata.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO