Dal 3 all’11 ottobre il Tennis Club Foggia ospiterà la quinta tappa del Circuito FITP Junior Next Gen Italia – Macroarea Centro-Sud, manifestazione dedicata alle giovani promesse del tennis nelle categorie Under 10, Under 12 e Under 14, sia maschili sia femminili.

Saranno oltre 200 i giovani tennisti iscritti alla competizione, che si sfideranno nei tabelloni di singolare e doppio sui campi del circolo foggiano. L’appuntamento porterà in città atleti e famiglie provenienti da diversi territori della Macroarea Centro-Sud, confermando la centralità della manifestazione nel calendario del tennis giovanile.

Il circuito Junior Next Gen Italia è articolato in cinque Macroaree – Nord Est, Nord Ovest, Centro Nord, Centro Sud e Sud – e cinque tappe. Al termine della fase di qualificazione, i migliori protagonisti accederanno al Master finale previsto a novembre, con competizioni di singolare e doppio.

Per il Tennis Club Foggia l’evento rappresenta anche un’occasione per rafforzare il proprio impegno nella promozione e nella crescita del tennis giovanile, oltre che per valorizzare la città e il territorio attraverso una manifestazione di carattere nazionale.

«Siamo orgogliosi di ospitare la quinta tappa del Junior Next Gen Italia della Macroarea Centro-Sud – sottolinea il Tennis Club Foggia –. Accogliere oltre 200 giovani atleti significa mettere al centro lo sport, la formazione e la crescita delle nuove generazioni. Per il nostro circolo è un appuntamento importante, che ci permette di confrontarci con una realtà tennistica ampia e qualificata e, allo stesso tempo, di contribuire alla promozione della città di Foggia e della Puglia».

Per tutta la durata della manifestazione, il Tennis Club Foggia sarà un punto di riferimento per il tennis giovanile del Centro-Sud, con il circolo aperto alla cittadinanza e agli appassionati interessati ad assistere agli incontri.

La settimana offrirà così l’opportunità di vedere all’opera giovanissimi talenti del tennis, impegnati in un percorso di crescita sportiva e agonistica. Un appuntamento che punta a coinvolgere anche il pubblico foggiano e a trasformare il torneo in un momento di incontro tra sport, giovani e territorio.