FOGGIA — «Il problema rimane la mentalità». Parte da questa convinzione la riflessione di un autista del trasporto pubblico locale dell’Ataf, che in un messaggio audio rivolge i propri auguri al dottor Fabbrocini per il ritorno in città in veste di questore e richiama l’attenzione sulle radici dell’insicurezza.

Il lavoratore riconosce il valore della professionalità e dell’attività delle forze dell’ordine, ma sostiene che uomini, mezzi e arresti debbano essere accompagnati da un cambiamento culturale. Una trasformazione che, nelle sue parole, passa soprattutto «con l’educazione, con l’empatia», cominciando dai più giovani.

«Naturalmente partendo dai ragazzini», precisa. È questo il punto centrale del suo intervento: intervenire presto, quando si formano i comportamenti e il rapporto con le regole. Secondo l’autista, agire soltanto in età adulta rende il percorso più difficile e limita la possibilità di incidere sulle mentalità consolidate.

La riflessione si allarga al carcere e alla sua funzione rieducativa. Il lavoratore si interroga sui risultati della detenzione e sul reinserimento delle persone dopo molti anni trascorsi negli istituti penitenziari. Esprime dubbi sull’efficacia del sistema, richiamando anche le risorse pubbliche impiegate per mantenerlo. Si tratta di una valutazione personale, alla quale il messaggio non accompagna dati verificabili.

«Il problema non è la detenzione, non è la sentenza del giudice, non è l’arresto», afferma, chiedendo di guardare anche alle condizioni sociali e culturali che alimentano i comportamenti criminali.

Da qui l’appello a quella che definisce una «rivolta morale»: una richiesta di cambiamento che coinvolga la comunità e le istituzioni, oltre all’azione dei singoli responsabili della sicurezza. Nell’intervento, l’autista contesta le regole attuali, che considera inadeguate rispetto alla situazione vissuta dai cittadini.

Il passaggio più duro riguarda la libertà di muoversi nella propria città. «Le persone a Foggia non sono libere neanche di uscire», denuncia. Una frase che esprime la sua percezione dell’insicurezza e il timore che la paura condizioni la vita quotidiana.

«È una vergogna», aggiunge, rivolgendo una critica alle istituzioni e richiamando il valore della libertà, per la quale tante persone hanno sacrificato la propria vita.

Per l’autista, gli avvicendamenti ai vertici non possono, da soli, produrre una svolta duratura. «Ci siamo già passati, siamo sempre rimasti allo stesso punto», sostiene, descrivendo la sensazione di progressi seguiti da nuove battute d’arresto.

La conclusione torna però agli auguri iniziali. Pur nella durezza della denuncia, il lavoratore rivolge al questore un messaggio di buon lavoro: «Come contribuente e come autista di trasporto pubblico locale dell’Ataf, i miei migliori auguri a lei e alla sua squadra».