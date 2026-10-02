È stata rintracciata e arrestata a Foggia, dove viveva in una roulotte, la donna indagata per una rapina ai danni di un ultraottantenne barese e per il successivo utilizzo della sua carta bancomat. La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare il 25 settembre 2026, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.

L’ordinanza, emessa il 22 settembre su richiesta del pubblico ministero, riguarda le ipotesi di rapina e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

L’episodio risale al pomeriggio del 28 aprile scorso, a Bari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe avvicinato l’anziano in strada chiedendogli l’elemosina. Per suscitare la sua compassione avrebbe simulato di avvolgere un bambino in una coperta.

Al rifiuto dell’uomo, avrebbe reagito strattonandolo con forza e impossessandosi del portafogli, che conteneva circa 400 euro. Nei momenti immediatamente successivi avrebbe inoltre utilizzato la carta bancomat della vittima per effettuare acquisti in un esercizio commerciale.

Determinanti per l’identificazione dell’indagata sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, attraverso le quali gli investigatori hanno ricostruito i suoi movimenti dopo la rapina.

Gli accertamenti hanno quindi portato a rintracciare la donna a Foggia, all’interno della roulotte in cui viveva. Nel capoluogo dauno è stato materialmente eseguito l’arresto.