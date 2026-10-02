È stata rintracciata e arrestata a Foggia, dove viveva in una roulotte, la donna indagata per una rapina ai danni di un ultraottantenne barese e per il successivo utilizzo della sua carta bancomat. La Polizia di Stato ha eseguito la misura cautelare il 25 settembre 2026, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari.
L’ordinanza, emessa il 22 settembre su richiesta del pubblico ministero, riguarda le ipotesi di rapina e indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dai contanti.
L’episodio risale al pomeriggio del 28 aprile scorso, a Bari. Secondo la ricostruzione degli investigatori, la donna avrebbe avvicinato l’anziano in strada chiedendogli l’elemosina. Per suscitare la sua compassione avrebbe simulato di avvolgere un bambino in una coperta.
Al rifiuto dell’uomo, avrebbe reagito strattonandolo con forza e impossessandosi del portafogli, che conteneva circa 400 euro. Nei momenti immediatamente successivi avrebbe inoltre utilizzato la carta bancomat della vittima per effettuare acquisti in un esercizio commerciale.
Determinanti per l’identificazione dell’indagata sono state le immagini delle telecamere di videosorveglianza, attraverso le quali gli investigatori hanno ricostruito i suoi movimenti dopo la rapina.
Gli accertamenti hanno quindi portato a rintracciare la donna a Foggia, all’interno della roulotte in cui viveva. Nel capoluogo dauno è stato materialmente eseguito l’arresto.
1 commento su "Foggia, arrestata per la rapina a un anziano a Bari: avrebbe simulato una richiesta di elemosina"
Pare che questo soggetto avesse già alle spalle altri provvedimenti penali. E niente. continuiamo a tenerceli in Italia. Di espulsione non se ne parla. Ecco perché vengono tutti qui nel nostro Paese. Con le leggi colabrodo che abbiamo è chiaro che delinquere conviene. Spesso mi capita di leggere certi commenti contro i giudici che sono delle vere e proprie invettive. Chi se la prende con la magistratura, per ignoranza o per scarsa conoscenza delle nozioni minime del diritto, non comprende che il ruolo dei giudici è semplicemente quello di APPLICARE le leggi che vengono varate dal Parlamento. Il quale è composto da deputati e senatori che vengono eletti da NOI. Dunque, quando notiamo delle storture in qualsiasi ambito con chi ce la dobbiamo prendere? La risposta va da sé.