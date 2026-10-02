La candidatura di Foggia a Città Europea dello Sport 2028 torna al centro del confronto politico cittadino dopo le critiche e gli interrogativi sollevati da esponenti dell’opposizione, tra cui Fratelli d’Italia e Nunzio Angiola, in merito alla natura del riconoscimento, ai costi della candidatura e alle possibili ricadute per la città.

A intervenire sono i consiglieri comunali Achille Capozzi, Pasquale Ciruolo e Antonello Rizzi, il segretario cittadino Gianni De Rosa e l’assessore Giulio De Santis, tutti esponenti del gruppo CON, che sostengono la candidatura e il lavoro dell’assessore allo Sport Domenico Di Molfetta.

Secondo il gruppo, per affrontare il tema è necessario partire da alcuni elementi concreti: che cos’è ACES Europe, quali sono le dimensioni della sua rete internazionale, quali costi sono stati effettivamente sostenuti dal Comune e quale progetto è stato presentato da Foggia.

Che cos’è ACES Europe

Nel documento diffuso dal gruppo CON viene precisato che ACES Europe non è un’istituzione dell’Unione europea, ma un’organizzazione senza scopo di lucro con sede a Bruxelles, fondata nel 2001, che assegna annualmente diversi riconoscimenti nel settore sportivo, tra cui European Capital of Sport, European City of Sport, European Region of Sport ed European Town of Sport.

Lo stesso Comune di Foggia, nella presentazione della candidatura, descrive ACES come un’organizzazione internazionale senza scopo di lucro impegnata nella promozione dello sport per tutti, dell’attività motoria, della salute, del benessere e dell’inclusione.

Particolare rilievo viene attribuito alla rete internazionale nella quale opera l’organizzazione: circa 6.000 municipalità in tutto il mondo, oltre 50 Paesi e quattro continenti, oltre a una rete composta da istituzioni, organizzazioni sportive e territori.

Le relazioni internazionali della rete

Il gruppo CON richiama inoltre i rapporti, le convenzioni e le collaborazioni attribuite alla rete ACES con diversi organismi internazionali, tra cui Commissione Europea, UNESCO, United Cities and Local Governments (UCLG), Organization of American States (OAS), American Council of Sport (CADE), UN Tourism ed European Olympic Committees (EOC).

Nel sistema delle relazioni sportive e istituzionali vengono inoltre citati CONI, CIP, ANCI, Sport e Salute, Special Olympics, Panathlon International e l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale.

Il quadro comprende anche realtà del mondo economico e della comunicazione indicate tra le relazioni e le partnership della rete, tra cui Decathlon, Eso Recycling, Fondazione Ecosistemi e Unicoop Tirreno, oltre a realtà editoriali e media come Corriere dello Sport, Tuttosport, Primapress e UCL TV.

Per il gruppo CON, questi elementi rappresentano la dimensione della rete nella quale ACES opera e costituiscono uno degli aspetti da considerare nel valutare la candidatura di Foggia Città Europea dello Sport 2028. Il gruppo chiede quindi che il confronto sulla candidatura venga ricondotto ai dati, al progetto presentato e al lavoro svolto, oltre che alle effettive caratteristiche del riconoscimento internazionale.