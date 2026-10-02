Antonio De Sabato archivia l’esperienza di Alleanza Verdi e Sinistra e rilancia Progetto Concittadino, puntando a rafforzare il movimento sul territorio e aprendo un nuovo confronto con Prossima, il soggetto politico vicino all’area decariana.

La tessera di Sinistra Italiana, spiega De Sabato, è ormai finita in un cassetto. Dopo aver ringraziato i compagni per il “pezzo di strada fatto insieme”, il leader di Progetto Concittadino ha annunciato la nuova fase del movimento durante un incontro pubblico nella Sala Rosa del Palazzetto dell’Arte.

“È arrivato il momento di essere più noi stessi”, ha detto De Sabato, sottolineando la necessità di un progetto più ambizioso. “Oggi dobbiamo essere più ambiziosi. Siamo tre comunità che si uniscono in un solo destino”, ha aggiunto.

Il nuovo coordinamento provinciale

Progetto Concittadino è attualmente presente a Foggia, Orsara e Lucera. Al termine dell’assemblea è stata formalizzata la nuova organizzazione provinciale: Antonio De Sabato è stato indicato come portavoce provinciale, Franco Ventrella come portavoce di Lucera e Biagio Dedda come portavoce di Orsara.

A Ivan Loriso è stato affidato l’incarico di responsabile per diritti e inclusione, considerati temi centrali per il movimento. “È il ruolo più importante che io potessi individuare, senza nulla togliere ai coordinatori, perché qui dentro c’è l’anima di Progetto Concittadino”, ha spiegato De Sabato parlando della delega alle Politiche Inclusive.

Il portavoce provinciale ha ribadito l’impegno sui temi sociali e sulla riduzione delle disuguaglianze: “Noi dobbiamo rappresentare, attraverso il mutualismo, quel municipalismo socialista, che oggi vive dentro le comunità. Molto spesso i partiti politici stentano ad essere presenti tra la gente. Noi, invece, riteniamo che sia qui che dobbiamo stare”.

Il movimento si propone così come laboratorio provinciale di idee ed esperienze maturate nelle diverse realtà locali.

A Lucera Progetto Concittadino conta sull’assessore Antonio Scirocco, presente all’assemblea, e sulla consigliera comunale Emanuela Gentile. Ventrella guarda inoltre al ricorso al Tar e punta a ottenere un ulteriore rappresentante in consiglio comunale: “Pensiamo di poter esprimere anche il secondo consigliere”.

La proposta sulla filiera del cinghiale

Dal territorio dei Monti Dauni è arrivato anche il tema della gestione della presenza dei cinghiali. Biagio Dedda ha annunciato che Progetto Concittadino è pronto a sottoporre una proposta al presidente della Provincia di Foggia Giuseppe Nobiletti e ai consiglieri regionali Graziamaria Starace e Giulio Scapato.

L’idea prevede la creazione di un tavolo tecnico e una sperimentazione provinciale per la raccolta, lavorazione, trasformazione e valorizzazione delle carni di cinghiale provenienti da prelievi autorizzati.

Tra le ipotesi figurano anche la creazione di un marchio regionale e la promozione dei prodotti della filiera attraverso sagre e fiere.

Il dialogo con Prossima

Durante l’assemblea è intervenuto per un saluto anche l’assessore all’Istruzione e alle Politiche Sportive Mimmo Di Molfetta. In prima fila era presente inoltre Antonello Di Paola.

Dopo il patto federativo siglato a marzo, Progetto Concittadino guarda ora a Prossima, il soggetto politico dell’area decariana. “Di sicuro, Prossima ci lega all’esperienza dell’ultima candidatura”, ha spiegato De Sabato.

Il confronto sarebbe già in corso. “Sicuramente ne stiamo parlando, ho sentito ieri Michele Abbaticchio e questa esperienza è riconosciuta come fondante anche all’interno di Prossima”, ha aggiunto.

Nel frattempo, a Palazzo di Città, De Sabato inizia a raccogliere alcuni risultati del passaggio in maggioranza. Nei giorni scorsi Roberto Foglio, primo dei non eletti della lista di De Sabato alle elezioni comunali, è stato nominato componente del Cda di Ataf.

Sul fronte dei progetti urbani, De Sabato sta lavorando con Giuseppe Galasso sullo skate park e annuncia che “l’80% del programma di Progetto Concittadino” confluirà nel percorso di rigenerazione urbana seguito da Michele Salatto.

La variante Asi e l’ipotesi di un’arena per grandi eventi

Pur nella nuova collocazione politica, De Sabato annuncia di voler mantenere una posizione autonoma sulle questioni che riguardano l’amministrazione cittadina.

Tra i dossier c’è la variante Asi, sulla quale il leader di Progetto Concittadino chiede l’inserimento di un emendamento per destinare un’area della zona industriale alla realizzazione di un’arena per grandi eventi.

“Abbiamo bisogno di sognare: i Coldplay, Sting”, ha affermato De Sabato, illustrando la sua proposta.

Il progetto, secondo il leader di Progetto Concittadino, potrebbe rappresentare un’occasione per un nuovo modello di sviluppo: “C’è una visione all’interno di quella variante che è a portata di mano. Dobbiamo solo saperlo riconoscere. Dobbiamo dare vita ad un nuovo modello di sviluppo e sicuramente questa è una grande opportunità. C’è un’apertura, De Paolis è molto favorevole”.

L’emendamento è in fase di definizione dopo gli approfondimenti sul piano normativo. De Sabato conta di incontrare a breve Agostino De Paolis per portare la proposta in aula, facendo leva sulla condivisione già acquisita dal presidente del Consorzio Asi.

Lo riporta foggiatoday.it.