Foggia e provincia, a settembre 6 operazioni ad Alto Impatto: 21 arresti e 116 denunce - Fonte Immagine non riferita al testo: gazzettinonline.it

Prosegue anche a settembre l’attività della Polizia di Stato per la prevenzione e il controllo del territorio in provincia di Foggia, con il supporto delle altre Forze di Polizia e delle Polizie Locali.

Nel corso del mese sono state realizzate 6 operazioni ad Alto Impatto e 53 servizi straordinari di controllo del territorio, concentrati nei comuni di Foggia, Cerignola, Manfredonia e San Severo.

Gli interventi hanno interessato in particolare le aree considerate maggiormente sensibili, con un’attenzione specifica ai luoghi frequentati dai giovani e alle zone interessate dal fenomeno della cosiddetta mala movida, oltre ai contesti caratterizzati da degrado urbano e sociale e, più in generale, agli spazi nei quali è stata ritenuta necessaria una maggiore presenza delle forze dell’ordine.

I servizi, disposti attraverso ordinanza del Questore, hanno portato all’identificazione di 12.730 persone e al controllo di 6.189 veicoli.

Nel corso delle attività sono state inoltre arrestate 21 persone, mentre 116 sono state denunciate all’Autorità giudiziaria. Complessivamente, sono stati sequestrati 42,94 grammi di sostanze stupefacenti.

I servizi straordinari e il presidio del territorio costituiscono, secondo la Polizia di Stato, strumenti di prevenzione finalizzati a rafforzare la presenza delle forze dell’ordine nelle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità e a garantire un presidio costante a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

La Polizia di Stato rinnova inoltre l’invito ai cittadini a fornire informazioni e a segnalare situazioni che possano contribuire alla prevenzione dei reati e alla sicurezza del territorio.

Per le segnalazioni non urgenti è possibile utilizzare anche in forma anonima l’applicazione YouPol. In caso di emergenza è invece necessario contattare il 112 NUE.

La Polizia di Stato precisa infine che altre forme di comunicazione di fatti di reato, soprattutto quando non siano accompagnate dalla necessaria denuncia nei casi previsti, non consentono un intervento tempestivo delle forze dell’ordine.