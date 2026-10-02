Un chiarimento pubblico sul rapporto fiduciario con il dirigente comunale Giuseppe Marchitelli. È quanto chiede il consigliere comunale Giuseppe Mainiero alla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dopo le notizie relative a un esposto nei confronti del dirigente.

A riportare la presa di posizione è Antenna Sud, in un articolo firmato da Antonella D’Avola, che richiama le informazioni pubblicate dal Corriere del Mezzogiorno.

Secondo quanto riferito nella ricostruzione giornalistica, l’esposto riguarderebbe alcuni acquisti effettuati con risorse del Comune che sarebbero stati destinati a uso personale. Si tratta di contestazioni da verificare: la presentazione di un esposto non costituisce un accertamento di responsabilità.

Mainiero distingue il piano degli eventuali profili penali, la cui valutazione compete agli organi preposti, da quello dell’opportunità istituzionale. Su quest’ultimo punto, il consigliere invita Marchitelli a valutare la possibilità di rimettere l’incarico.

Il dirigente è alla guida dell’Area 3 Affari Generali, nella quale rientrano, secondo la struttura organizzativa comunale richiamata da Antenna Sud, l’Ufficio di Gabinetto, il Servizio Personale e i servizi informatici, CED e transizione digitale. Il suo incarico è a tempo determinato.

La richiesta arriva dopo settimane di confronto nella maggioranza sulla programmazione del personale e sulla struttura dirigenziale. Come ricorda Antenna Sud, a settembre cinque assessori avevano contestato l’impostazione del Piano integrato di attività e organizzazione. Il 28 settembre la Giunta ha poi approvato all’unanimità il PIAO 2026-2028.

Per Mainiero, qualora Marchitelli non decidesse autonomamente di lasciare l’incarico, spetterebbe alla sindaca spiegare pubblicamente se ritenga ancora confermate le condizioni per la sua prosecuzione.

Il consigliere richiama inoltre l’esigenza di trasparenza alla luce della storia recente del Comune, sciolto per infiltrazioni mafiose, precisando di non voler stabilire collegamenti tra quella vicenda e l’attuale esposto. Lo riporta Antennasud.it.