Edizione n° 6206

BALLON D'ESSAI

CONCESSIONI BALNEARI // Concessioni balneari, gare entro giugno 2027 e affidamenti da 5 a 20 anni
1 Ottobre 2026 - ore  09:09

CALEMBOUR

FOGGIA FABBROCINI // Foggia, Alfredo Fabbrocini sarà il nuovo questore. E’ un ritorno
1 Ottobre 2026 - ore  10:14

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, esposto su Marchitelli: Mainiero chiede alla sindaca di chiarire sulla fiducia al dirigente

ESPOSTO MARCHITELLI Foggia, esposto su Marchitelli: Mainiero chiede alla sindaca di chiarire sulla fiducia al dirigente

È quanto chiede il consigliere comunale Giuseppe Mainiero alla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dopo le notizie relative a un esposto nei confronti del dirigente.

Debito fuori bilancio da 5 milioni a Foggia, Mainiero: “Immorale che lo paghino i cittadini”

Giuseppe Mainiero

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

Un chiarimento pubblico sul rapporto fiduciario con il dirigente comunale Giuseppe Marchitelli. È quanto chiede il consigliere comunale Giuseppe Mainiero alla sindaca di Foggia, Maria Aida Episcopo, dopo le notizie relative a un esposto nei confronti del dirigente.

A riportare la presa di posizione è Antenna Sud, in un articolo firmato da Antonella D’Avola, che richiama le informazioni pubblicate dal Corriere del Mezzogiorno.

Secondo quanto riferito nella ricostruzione giornalistica, l’esposto riguarderebbe alcuni acquisti effettuati con risorse del Comune che sarebbero stati destinati a uso personale. Si tratta di contestazioni da verificare: la presentazione di un esposto non costituisce un accertamento di responsabilità.

Mainiero distingue il piano degli eventuali profili penali, la cui valutazione compete agli organi preposti, da quello dell’opportunità istituzionale. Su quest’ultimo punto, il consigliere invita Marchitelli a valutare la possibilità di rimettere l’incarico.

Il dirigente è alla guida dell’Area 3 Affari Generali, nella quale rientrano, secondo la struttura organizzativa comunale richiamata da Antenna Sud, l’Ufficio di Gabinetto, il Servizio Personale e i servizi informatici, CED e transizione digitale. Il suo incarico è a tempo determinato.

La richiesta arriva dopo settimane di confronto nella maggioranza sulla programmazione del personale e sulla struttura dirigenziale. Come ricorda Antenna Sud, a settembre cinque assessori avevano contestato l’impostazione del Piano integrato di attività e organizzazione. Il 28 settembre la Giunta ha poi approvato all’unanimità il PIAO 2026-2028.

Per Mainiero, qualora Marchitelli non decidesse autonomamente di lasciare l’incarico, spetterebbe alla sindaca spiegare pubblicamente se ritenga ancora confermate le condizioni per la sua prosecuzione.

Il consigliere richiama inoltre l’esigenza di trasparenza alla luce della storia recente del Comune, sciolto per infiltrazioni mafiose, precisando di non voler stabilire collegamenti tra quella vicenda e l’attuale esposto. Lo riporta Antennasud.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO