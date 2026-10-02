FOGGIA — La biblioteca Santa Marcellina torna ad aprire le porte dopo il grave allagamento che ne aveva danneggiato gli ambienti. La riapertura di stamani, 2 ottobre, restituisce alla città uno spazio dedicato alla lettura, allo studio e all’incontro, all’interno dell’Istituto di cultura e di lingue Marcelline, in corso Giuseppe Garibaldi 108. Una ripartenza resa possibile da una mobilitazione collettiva, nella quale si sono intrecciati il sostegno di realtà del territorio e l’impegno di persone legate alla vita dell’istituto.

Il recupero della biblioteca rappresenta il passaggio dal danno alla possibilità di utilizzare nuovamente i locali. L’allagamento aveva compromesso gli ambienti, rendendo necessario un intervento di ripristino prima della riapertura. A sostenere questo percorso sono stati soggetti diversi, uniti dall’obiettivo di restituire alla comunità un luogo di formazione e di relazione.

Tra i contributi indicati dall’istituto figurano quelli dell’architetto Iole Stanziale, della famiglia De Leonardis e della Fondazione Monti Uniti. Accanto a loro, aziende, famiglie dell’istituto e singoli cittadini hanno partecipato allo sforzo che ha consentito il recupero. Il risultato nasce dunque da una rete di sostegno capace di coinvolgere tanto realtà organizzate quanto persone che hanno scelto di contribuire individualmente.

È questo uno degli aspetti centrali della riapertura: la biblioteca torna disponibile grazie a un intervento che ha assunto una dimensione comunitaria. Il ripristino degli spazi riguarda direttamente l’istituto che li ospita, ma il loro utilizzo si rivolge anche all’esterno. Santa Marcellina si propone infatti come un polo aperto a studenti e cittadini di ogni età, con una vocazione che affianca alla lettura l’apprendimento e l’inclusione.

Per gli studenti, la disponibilità di una biblioteca significa poter contare su un ambiente dedicato allo studio e all’approfondimento. Per la città, significa ritrovare un punto di riferimento culturale nel quale il rapporto con i libri può accompagnarsi al confronto tra persone e generazioni. Sono funzioni che spiegano il valore della riapertura e la scelta di sostenere il recupero degli ambienti danneggiati.

La restituzione di Santa Marcellina segna dunque una nuova fase per la struttura di corso Garibaldi. Dopo l’allagamento e il lavoro necessario al recupero, l’attenzione torna alla sua destinazione: offrire occasioni di lettura, sostenere lo studio e favorire l’incontro. È su queste attività, e sulla possibilità di renderle accessibili a studenti e cittadini, che si misura il significato della ripartenza.