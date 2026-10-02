Edizione n° 6207

BALLON D'ESSAI

FOGGIA COMUNE // Foggia, esposto sugli acquisti del Comune: le contestazioni al capo di gabinetto
2 Ottobre 2026 - ore  12:47

CALEMBOUR

POLICLINICO BARI // Policlinico di Bari, tre trapianti di cuore in 24 ore: sono 83 dall’inizio dell’anno
2 Ottobre 2026 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Foggia // Foggia, rifiuti e degrado in via Dante: FdI chiede un punto di conferimento attrezzato

FOGGIA VIA DANTE Foggia, rifiuti e degrado in via Dante: FdI chiede un punto di conferimento attrezzato

I consiglieri Amorese, Accettulli, Soragnese e Fusco evidenziano le criticità di una delle principali arterie cittadine

Claudio Amorese

Foggia, rifiuti e degrado in via Dante: FdI chiede un punto di conferimento attrezzato - Fonte Immagine: cusfoggia.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Foggia // Politica //

Degrado e accumuli di rifiuti in via Dante Alighieri a Foggia sono al centro delle segnalazioni raccolte dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che sollecita un intervento dell’Amministrazione comunale e dell’assessorato all’Ambiente.

I consiglieri Amorese, Accettulli, Soragnese e Fusco evidenziano le criticità di una delle principali arterie cittadine, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, locali e ristoranti.

«Un tempo denominata via dell’Impero, oggi arteria centrale e molto frequentata, anche per la presenza di numerose attività di ristorazione e locali, via Dante vede ripresentarsi ogni giorno, soprattutto nelle ore serali, lo stesso problema, nonostante le segnalazioni già effettuate. All’origine c’è una gestione dei rifiuti che non funziona: lungo la strada sono collocati piccoli contenitori per la raccolta differenziata destinati alle attività commerciali, ma la loro funzione non è sempre chiara e finiscono per essere utilizzati anche dai cittadini, inoltre i contenitori per la raccolta dei rifiuti dedicati ai residenti sono stati tolti e mai sostituiti con i cassonetti intelligenti», spiegano i consiglieri.

Secondo il gruppo di FdI, la situazione determina accumuli di rifiuti attorno ai bidoncini, con conseguenze sul decoro e sulla vivibilità della strada, frequentata quotidianamente da residenti, commercianti e cittadini.

«Non è soltanto una questione estetica», dichiarano i consiglieri. «Via Dante è una strada centrale, dove vivono tanti cittadini e lavorano numerose attività: per questo deve essere garantito un livello adeguato di pulizia, decoro e vivibilità».

Il gruppo consiliare accoglie quindi la proposta avanzata dagli stessi residenti: eliminare i numerosi piccoli contenitori distribuiti lungo la strada e individuare uno o più spazi nelle immediate vicinanze delle attività commerciali, destinati alla realizzazione di un punto di conferimento organizzato e adeguatamente attrezzato.

L’ipotesi prevede la presenza di contenitori distinti per vetro, carta, plastica e indifferenziato, in modo da servire sia le attività commerciali sia le famiglie ed evitare la formazione di numerosi punti di accumulo lungo la strada.

«Riteniamo doveroso dare voce ai cittadini e chiedere all’Amministrazione di verificare concretamente la situazione e di individuare una soluzione adeguata e condivisa, che tenga conto delle esigenze di residenti e commercianti», dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia, che si dicono disponibili a fornire chiarimenti, mostrare direttamente la situazione e mettere in contatto l’Amministrazione con i residenti che hanno segnalato il problema.

Il gruppo consiliare fa inoltre sapere di aver chiesto ufficialmente un’audizione in Commissione Ambiente, alla presenza di Amiu Puglia Spa e dell’assessore Aprile.

«Foggia merita una città più pulita, più decorosa e rispettosa di chi la vive ogni giorno», conclude il gruppo di Fratelli d’Italia.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO