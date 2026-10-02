Degrado e accumuli di rifiuti in via Dante Alighieri a Foggia sono al centro delle segnalazioni raccolte dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, che sollecita un intervento dell’Amministrazione comunale e dell’assessorato all’Ambiente.

I consiglieri Amorese, Accettulli, Soragnese e Fusco evidenziano le criticità di una delle principali arterie cittadine, caratterizzata dalla presenza di numerose attività commerciali, locali e ristoranti.

«Un tempo denominata via dell’Impero, oggi arteria centrale e molto frequentata, anche per la presenza di numerose attività di ristorazione e locali, via Dante vede ripresentarsi ogni giorno, soprattutto nelle ore serali, lo stesso problema, nonostante le segnalazioni già effettuate. All’origine c’è una gestione dei rifiuti che non funziona: lungo la strada sono collocati piccoli contenitori per la raccolta differenziata destinati alle attività commerciali, ma la loro funzione non è sempre chiara e finiscono per essere utilizzati anche dai cittadini, inoltre i contenitori per la raccolta dei rifiuti dedicati ai residenti sono stati tolti e mai sostituiti con i cassonetti intelligenti», spiegano i consiglieri.

Secondo il gruppo di FdI, la situazione determina accumuli di rifiuti attorno ai bidoncini, con conseguenze sul decoro e sulla vivibilità della strada, frequentata quotidianamente da residenti, commercianti e cittadini.

«Non è soltanto una questione estetica», dichiarano i consiglieri. «Via Dante è una strada centrale, dove vivono tanti cittadini e lavorano numerose attività: per questo deve essere garantito un livello adeguato di pulizia, decoro e vivibilità».

Il gruppo consiliare accoglie quindi la proposta avanzata dagli stessi residenti: eliminare i numerosi piccoli contenitori distribuiti lungo la strada e individuare uno o più spazi nelle immediate vicinanze delle attività commerciali, destinati alla realizzazione di un punto di conferimento organizzato e adeguatamente attrezzato.

L’ipotesi prevede la presenza di contenitori distinti per vetro, carta, plastica e indifferenziato, in modo da servire sia le attività commerciali sia le famiglie ed evitare la formazione di numerosi punti di accumulo lungo la strada.

«Riteniamo doveroso dare voce ai cittadini e chiedere all’Amministrazione di verificare concretamente la situazione e di individuare una soluzione adeguata e condivisa, che tenga conto delle esigenze di residenti e commercianti», dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia, che si dicono disponibili a fornire chiarimenti, mostrare direttamente la situazione e mettere in contatto l’Amministrazione con i residenti che hanno segnalato il problema.

Il gruppo consiliare fa inoltre sapere di aver chiesto ufficialmente un’audizione in Commissione Ambiente, alla presenza di Amiu Puglia Spa e dell’assessore Aprile.

«Foggia merita una città più pulita, più decorosa e rispettosa di chi la vive ogni giorno», conclude il gruppo di Fratelli d’Italia.

Lo riporta foggiatoday.it.