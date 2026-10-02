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CARTA FOGGIA Foggia. Rubato il portafoglio a un commerciante: l’utilizzo della carta porta a due denunce

Il furto intorno alle 13, durante la chiusura dell’attività. Una notifica bancaria ha consentito di individuare una donna in una tabaccheria del centro

Furti e rapine nei negozi del centro: donna fermata dalla Polizia Locale (foto)

Furti e rapine nei negozi del centro: donna fermata dalla Polizia Locale (foto)

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Un portafoglio contenente circa duemila euro e carte di credito è stato sottratto a un commerciante mentre si apprestava a chiudere la propria attività. Il furto con destrezza è avvenuto oggi, intorno alle 13.

Secondo la ricostruzione dei fatti, ad agire sarebbero stati una donna italiana di 28 anni e due complici: un uomo di 55 anni, foggiano, e una terza persona ancora in corso di identificazione.

A consentire di individuare la donna è stato il successivo utilizzo di una delle carte sottratte presso una tabaccheria del centro. La notifica inviata dalla banca al titolare ha infatti permesso di risalire al luogo della transazione.

La ventottenne è stata quindi bloccata da una pattuglia della polizia locale, con l’intervento dello stesso commerciante derubato. Sul posto è giunto anche personale della polizia di Stato.

Al termine degli accertamenti, la donna e il cinquantacinquenne sono stati identificati e denunciati a piede libero. Resta da identificare il terzo presunto complice.

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