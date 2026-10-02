Foggia, torna la Festa del Volontariato: oltre 60 associazioni in piazza

Dal 16 al 18 ottobre 2026 Foggia ospiterà la XIX edizione della Festa del Volontariato, promossa dal CSV Foggia con il Comune di Foggia e la collaborazione dell’Università di Foggia, del Forum Terzo Settore e di FQTS – Formazione Quadri Terzo Settore.

Per tre giorni, la manifestazione porterà al centro dell’attenzione oltre 60 Enti del Terzo Settore, con stand, incontri, momenti di formazione, dibattiti, premiazioni e animazione tra Piazza Umberto Giordano e Via Lanza.

L’obiettivo è raccontare il volontariato attraverso le persone che ogni giorno lo praticano e, allo stesso tempo, affrontare alcune delle principali questioni che riguardano oggi il Terzo Settore e le comunità: competenze, amministrazione condivisa, legalità, inclusione, scuola, famiglia, cura e futuro dei territori.

«La Festa – sottolinea il presidente del CSV Foggia, Pasquale Marchese – è prima di tutto l’occasione per restituire alla città la misura reale di ciò che il volontariato rappresenta ogni giorno. Dietro ciascuno degli stand ci sono persone che dedicano tempo, assumono responsabilità, costruiscono competenze e intercettano bisogni che spesso emergono prima ancora di diventare evidenti. Portare tutto questo nel centro della città significa renderlo visibile, ma soprattutto creare occasioni di incontro tra associazioni, cittadini e istituzioni».

Si parte dalla formazione

La XIX edizione prenderà il via venerdì 16 ottobre alle 16.30, nella sede del CSV Foggia di via Rovelli 48, con l’incontro formativo “Il volontariato genera competenze: riconoscerle, valorizzarle, renderle visibili”, organizzato da FQTS, Forum Terzo Settore e Università di Foggia.

Il primo appuntamento sarà dedicato al patrimonio di conoscenze e capacità che nasce dall’esperienza quotidiana dei volontari all’interno delle organizzazioni e dei territori.

Il volontariato incontra la città

Sabato 17 ottobre gli stand apriranno alle 9.30, mentre alle 10 è prevista l’inaugurazione ufficiale della manifestazione.

Alle 11 si terrà il dibattito “La via pugliese all’amministrazione condivisa: legge regionale Terzo Settore e nuovo piano regionale”, a cura del Forum provinciale del Terzo Settore.

Alle 12 spazio alla premiazione del concorso artistico “Arte per la vita 2026” e alla presentazione dei volumi “Centro Giorgio Casoli. Doppio pacchetto” e “Il futuro nelle loro mani”.

Nel pomeriggio, dopo la riapertura degli stand, alle 17.30 si parlerà di “Terapie assistite con gli animali: cura, relazione e inclusione”, in un incontro curato da Il Veliero ODV.

Alle 18.30 è prevista l’animazione della cooperativa sociale San Riccardo Pampuri.

Alle 19 il Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli” proporrà il dibattito “30 anni di Colletta Alimentare: gesti che costruiscono pace ed educano al volontariato”.

La giornata si concluderà con l’animazione di Auser Foggia e Musica è… APS, a partire dalle 20.

Legalità, scuola, comunità e famiglia

La manifestazione proseguirà domenica 18 ottobre con la riapertura degli stand alle 9.30.

Alle 10 sarà assegnato il 2° Premio don Fausto Parisi “La buona azione per la legalità”.

Alle 11 il MoVI proporrà il dibattito “Costruire Legami, Aprire Porte – La scuola ‘Bene Comune’”.

A mezzogiorno Piazza Giordano sarà animata dal Gruppo Sbandieratori e Musici Federiciani – Puer Apuliae.

Il programma riprenderà alle 17.30 con il confronto “Ecologie della comunità: competenze per abitare il futuro”, promosso da ARCI e Adiconsum.

Alle 18.30 sarà affrontato il tema “Il diritto ad una famiglia: l’affido tra tutela e ‘strappo’”, a cura del Forum delle Famiglie e del Centro Famiglie San Riccardo Pampuri.

Alle 19 è prevista una nuova animazione della cooperativa sociale San Riccardo Pampuri. La chiusura della XIX Festa del Volontariato è fissata alle 21.

«Abbiamo voluto che il programma mettesse insieme esperienze molto diverse, perché il volontariato oggi attraversa questioni decisive per la vita delle comunità. Vorremmo – aggiunge il presidente Marchese – che chi attraverserà Piazza Giordano e Via Lanza si fermasse non soltanto a guardare, ma a conoscere le associazioni e le persone che le animano. Il volontariato cresce quando riesce a creare legami nuovi. E una Festa ha senso proprio se, terminati gli stand e gli appuntamenti, lascia dietro di sé nuove relazioni, nuove collaborazioni e magari anche nuovi volontari».

Oltre 60 associazioni presenti

Alla XIX edizione della Festa del Volontariato parteciperanno oltre 60 realtà del Terzo Settore, espressione di numerosi ambiti di impegno sociale, sanitario, culturale, ambientale, educativo e assistenziale.

Tra le associazioni presenti figurano Acli Provinciali di Foggia APS, Adiconsum Puglia APS, AIDO – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule, AIL Foggia ODV, ANDOS Comitato di Foggia ODV, ANMIL ETS APS, ANOLF Foggia, APS Attivamente Insieme ASD, APS So’Bellicos, ARCI Comitato Provinciale Foggia, Associazione Agata per il sostegno alle donne operate al seno – ODV, Associazione Alzheimer Italia “Santa Rita” Foggia ODV, Associazione culturale “Musica è…” APS, Associazione di Promozione Sociale “iFUN”, Associazione I Diversabili ODV ETS, Associazione Impegno Donna ETS, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, Associazione Parkinson Foggia ODV, ATE – Associazione Thalassemie Emoglobinopatie, AUSER sede territoriale di Foggia, Auser Aquilone, AVO Don Uva Foggia ODV, AVO O.O.R.R. Foggia, Bohémien APS, Carovana Folkart, Casa di Accoglienza Padre Agostino – Parrocchia Gesù e Maria ETS, CAV Manfredonia, Modavi Foggia, Centro Culturale Madre Teresa di Calcutta – Associazione di Promozione Sociale, Centro Famiglie San Riccardo Pampuri, Cicloamici Foggia FIAB, Cittadinanzattiva, Club Alpino Italiano APS ETS, Comitato Provinciale UNICEF Foggia, Comunità di Sant’Egidio Foggia, FAI Foggia, Fondazione ANT “Franco Pannuti” ETS, Fondazione Buon Samaritano – Fondo di Solidarietà Antiusura ETS, Fondazione Fasano Potenza ETS, G.A.M.A. Oncologico ODV, Gruppo Sbandieratori e Musici “Federiciani” – Puer Apuliae, Il Veliero, Intercultura APS, L’Albero della Vita ODV, La Nuova Misericordia, Laboratorio Verde di Fare Ambiente ODV Foggia, Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori – Associazione Provinciale Foggia ODV-ETS, Misericordia di Foggia, Missionari di Bigene ODV, Modavi Puglia – Villaggio Don Oreste Benzi, Nucleo Intervento Tutela Ambientale ODV, Nucleo Volontariato e di Protezione Civile dell’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Troia ODV, ODV Banco Alimentare della Daunia “F. Vassalli”, Pro Loco Biccari APS, Project Allegria – Gaza’s Healing Hearts, RDN Sezione Puglia ODV, Rete MoVI Foggia ODV, Solidaunia e The Angels Life – Servizio per l’Umanità ODV.

Per tre giorni Piazza Giordano e Via Lanza diventeranno così luoghi di incontro tra associazioni, cittadini e istituzioni, con l’obiettivo di far conoscere le esperienze del volontariato e favorire nuove relazioni e collaborazioni sul territorio.