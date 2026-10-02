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Home // Manfredonia // Fra Gianluca Spagnuolo ordinato diacono: una nuova tappa nel cammino del cappuccino di Manfredonia

FRA GIANLUCA Fra Gianluca Spagnuolo ordinato diacono: una nuova tappa nel cammino del cappuccino di Manfredonia

Il giovane frate ha ricevuto l’ordinazione il 26 settembre nella basilica di Santa Fara a Bari, insieme a fra Alberto e fra Pierluigi. Al centro della celebrazione, il richiamo al servizio e alla vicinanza a chi soffre.

ph Basilica Santa Fara

ph Basilica Santa Fara

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Una nuova tappa nel cammino religioso di fra Gianluca Spagnuolo, giovane di Manfredonia appartenente all’Ordine dei Frati Minori Cappuccini. Sabato 26 settembre 2026, nella basilica di Santa Fara a Bari, ha ricevuto l’ordinazione diaconale durante la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Giorgio Ferretti, arcivescovo metropolita di Foggia-Bovino. Con lui sono stati ordinati fra Alberto Lipinga e fra Pierluigi Placentino.

La celebrazione ha riunito numerosi confratelli, familiari, amici e fedeli, giunti per accompagnare i tre giovani in un momento di particolare significato per la loro vita e per la famiglia cappuccina. Fra Alberto, originario del Mozambico, fra Gianluca, di Manfredonia, e fra Pierluigi, di San Giovanni Rotondo, hanno condiviso una giornata segnata dalla gioia e dalla commozione.

«Oggi questa gioia ha tre volti: Alberto, Gianluca, Pierluigi», ha detto mons. Ferretti all’inizio dell’omelia, esprimendo la partecipazione della Chiesa e dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.

Per fra Gianluca, il diaconato si inserisce nel percorso già intrapreso nella fraternità cappuccina e gli affida una nuova responsabilità al servizio della comunità. Il significato di questo passaggio è stato al centro delle parole dell’arcivescovo: «Il diaconato non è anzitutto una funzione, un incarico, una posizione nella Chiesa. È una consegna».

Un ministero da vivere attraverso gesti concreti: ascoltare chi cerca una parola di conforto, accompagnare chi attraversa una difficoltà, consolare e aiutare chi ha bisogno di rialzarsi. Nell’omelia, Ferretti ha richiamato i nuovi diaconi a una disponibilità quotidiana verso gli altri, radicata nell’esempio di Cristo e nella spiritualità francescana.

È questa la prospettiva che accompagna ora fra Gianluca: dare continuità alla propria scelta religiosa attraverso il servizio, facendo della vicinanza alle persone una parte essenziale del ministero ricevuto.

La sua ordinazione porta anche il nome di Manfredonia dentro una giornata importante per la famiglia cappuccina. Accanto alla gioia di familiari e amici, resta il significato di un impegno che prosegue oltre la celebrazione: essere presente nella vita della Chiesa e accanto a chi chiede ascolto, sostegno e speranza.

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