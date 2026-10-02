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Home // Bari // Giovane donna aggredita e minacciata di morte: quattro arresti nel barese

MODUGNO AGGREDITA Giovane donna aggredita e minacciata di morte: quattro arresti nel barese

Due di loro sono accusati di lesioni aggravate, mentre a vario titolo viene contestato anche il reato di atti persecutori

Polizia

Giovane donna aggredita e minacciata di morte: quattro arresti nel barese - Fonte Immagine: gazzettinonline.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Bari // Cronaca //

Aggredita, pedinata e minacciata anche sui social per una relazione ormai conclusa. È quanto sarebbe accaduto negli ultimi mesi a una giovane donna di Modugno, nel Barese, al centro di un’indagine che ha portato all’arresto di quattro persone, due uomini e due donne, da parte dei carabinieri.

Per i quattro indagati è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Due di loro sono accusati di lesioni aggravate, mentre a vario titolo viene contestato anche il reato di atti persecutori.

L’inchiesta è partita dalla denuncia presentata dalla vittima, che avrebbe raccontato ai militari di essere stata seguita, minacciata attraverso le piattaforme social e aggredita dagli indagati, in episodi che sarebbero riconducibili a vecchie vicende sentimentali.

In una delle occasioni contestate, la giovane sarebbe stata picchiata e minacciata di morte. L’episodio avrebbe spinto la donna a rivolgersi ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti e successivamente individuato i quattro presunti responsabili, arrestati e sottoposti ai domiciliari.

Le accuse dovranno ora essere valutate nelle successive fasi del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.

Lo riporta ansa.it.

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