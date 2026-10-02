Green Game, la sfida per l’ambiente arriva nelle scuole di Foggia

Prende il via la 14ª edizione di Green Game, il progetto didattico dedicato ai temi dell’economia circolare, del riciclo e della raccolta differenziata, che coinvolgerà gli studenti delle scuole italiane attraverso attività formative, interattive e momenti di confronto.

L’iniziativa è gratuita per gli istituti scolastici ed è promossa dai Consorzi nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, enti no profit impegnati nel garantire l’avvio al riciclo degli imballaggi raccolti dai Comuni attraverso la raccolta differenziata.

«Sensibilizzare i giovani sulle tematiche ambientali rappresenta il tassello cruciale per costruire il domani», spiegano in una nota congiunta i Consorzi promotori. «In un panorama in cui la gestione dei rifiuti è in continuo miglioramento, grazie al progetto Green Game stiamo orientando la comunità verso i traguardi di sostenibilità fissati dall’Agenda 2030».

Il contest è rivolto agli Istituti Secondari di II grado e prevede due modalità di partecipazione: un tour in presenza che attraverserà la Toscana e un calendario di appuntamenti digitali destinati agli studenti del resto d’Italia.

Tra le tappe del progetto ci saranno anche le scuole della provincia di Foggia. Gli incontri prevedono una fase di approfondimento curata dai formatori Alvin Crescini e Stefano Leva di Peaktime, agenzia di produzione e divulgazione del format, seguita da una sfida a quiz interattiva tra le classi.

Al termine del percorso, le migliori classi provenienti da tutta Italia accederanno alla Finalissima Nazionale, l’evento conclusivo nel quale verrà decretata la scuola Campione Nazionale 2027.

Nell’ultima finale nazionale, svoltasi a Roma, hanno partecipato oltre 3.000 studenti e studentesse provenienti da tutta Italia. A conquistare il titolo è stato l’ISIS “Valceresio” di Bisuschio, in provincia di Varese, attualmente campione nazionale in carica.

Resta quindi aperta la sfida per scoprire quale istituto raccoglierà il testimone e diventerà Campione Nazionale di Green Game 2027.

Il progetto gode del patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Le iscrizioni sono aperte. Tutte le informazioni per partecipare sono disponibili sul portale ufficiale di Green Game e sulle pagine social Facebook e Instagram del progetto.