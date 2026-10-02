Incidente sulla statale 16: coinvolti due camion e un furgoncino, traffico paralizzato per ore (FOTO)

Due camion e un furgoncino sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto ieri, intorno alle 11.20, sulla statale 16, lungo via Bari, alla periferia della città.
L’incidente si è verificato in direzione Bari, nel tratto in cui inizia la doppia corsia, nei pressi del semaforo e dell’autodemolizione.
Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore, con forti disagi per gli automobilisti.
Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.