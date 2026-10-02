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Home // Cronaca // Incidente sulla statale 16: coinvolti due camion e un furgoncino, traffico paralizzato per ore (FOTO)

INCIDENTE SS16 Incidente sulla statale 16: coinvolti due camion e un furgoncino, traffico paralizzato per ore (FOTO)

L’incidente si è verificato in direzione Bari, nel tratto in cui inizia la doppia corsia, nei pressi del semaforo e dell’autodemolizione.

Incidente sulla statale 16: coinvolti due camion e un furgoncino, traffico paralizzato per ore (FOTO)

Incidente sulla statale 16: coinvolti due camion e un furgoncino, traffico paralizzato per ore

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cronaca // Foggia //

Due camion e un furgoncino sono rimasti coinvolti in un incidente avvenuto ieri, intorno alle 11.20, sulla statale 16, lungo via Bari, alla periferia della città.

L’incidente si è verificato in direzione Bari, nel tratto in cui inizia la doppia corsia, nei pressi del semaforo e dell’autodemolizione.

Pesanti le ripercussioni sulla viabilità: il traffico è rimasto paralizzato per alcune ore, con forti disagi per gli automobilisti.

Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali conseguenze per le persone coinvolte.

 

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