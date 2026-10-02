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Home // Cronaca // Incredibile a Manfredonia. Colpita con un bastone mentre fa colazione al bar. “Siete delle putt..e!”

MANFREDONIA BASTONE Incredibile a Manfredonia. Colpita con un bastone mentre fa colazione al bar. “Siete delle putt..e!”

La donna racconta di essere stata aggredita mentre era con alcune amiche e chiede di restare anonima

Incredibile a Manfredonia. Colpita con un bastone mentre fa colazione al bar. "Siete delle putt..e!"

Incredibile a Manfredonia. Colpita con un bastone mentre fa colazione al bar. "Siete delle putt..e!"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

La donna racconta di essere stata aggredita mentre era con alcune amiche e chiede di restare anonima: «Ho voluto segnalare l’accaduto per tutelare i miei concittadini».

Una colazione al bar con le amiche a Manfredonia si sarebbe trasformata in un episodio di violenza. A raccontarlo a Stato Quotidiano è una donna che chiede di mantenere l’anonimato e riferisce di essere stata colpita alla schiena con un bastone da un uomo avvicinatosi al gruppo questa mattina.

Secondo la sua testimonianza, l’uomo aveva la barba bianca, portava degli zaini in spalla e teneva un bastone in mano. Inizialmente avrebbe rivolto alle donne alcune parole in inglese, elogiando la bellezza dell’Italia.

«Abbiamo pensato fosse uno straniero in cerca di informazioni», racconta la donna. La situazione sarebbe però cambiata improvvisamente: dopo essere stato ringraziato, l’uomo avrebbe iniziato a urlare e a rivolgere insulti alle presenti. “Siete delle putt…”.

«Avendolo proprio alle mie spalle e vedendolo alterato, mi sono alzata e stavo allontanandomi per precauzione. Improvvisamente ha alzato il bastone e mi ha colpita alla schiena, senza alcun motivo», riferisce.

La donna afferma che per l’accaduto è già stata sporta denuncia. La scelta di rendere pubblica la testimonianza nasce dalla preoccupazione che possano verificarsi altri episodi, coinvolgendo anche persone più vulnerabili.

«Con il bastone con cui mi ha colpita potrebbe colpire una signora anziana o un bambino», osserva. «Abbiamo sporto denuncia, ma volevo comunque segnalarlo per tutelare i miei concittadini».

 

© StatoQuotidiano - Riproduzione riservata

5 commenti su "Incredibile a Manfredonia. Colpita con un bastone mentre fa colazione al bar. “Siete delle putt..e!”"

  1. Visto in giro. Ha le sembianze di un santone pellegrino. Barba bianca e codino, vestito di bianco sulla 70ina con bastone. Notato nei pressi del cimitero.

  2. l’ho più volte in piazza Marconi e l’ho incontrato sulla rampa di scale della Croce, forse per prendere il cibo, ha dato l’impressione di un santone tipo buddista, però sembrava tranquillo..forse la vista delle donne gli ha dato alla testa?

  4. Salve, l’ho notato nei pressi del ponte lungo imprecava su tutto ma sembrava inoffensivo , se capita in presenza di un uomo che succede? quel bastone non glielo rompe in testa?

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