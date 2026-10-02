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BCC SGR CERIGNOLA La BCC San Giovanni Rotondo apre a Cerignola: una nuova filiale al servizio del territorio

Inaugurata oggi pomeriggio la nuova sede. L’istituto rafforza la propria presenza in Capitanata, puntando sulla vicinanza a famiglie, professionisti e imprese.

La BCC San Giovanni Rotondo apre a Cerignola: una nuova filiale al servizio del territorio

La BCC San Giovanni Rotondo apre a Cerignola: una nuova filiale al servizio del territorio

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cerignola // Economia //

CERIGNOLA – La BCC San Giovanni Rotondo amplia la propria rete territoriale con una nuova filiale a Cerignola, inaugurata oggi pomeriggio. L’apertura segna un ulteriore passo nel percorso di crescita dell’istituto e ne rafforza il legame con una città strategica per l’economia della Capitanata, punto di raccordo tra la provincia di Foggia e quella di Barletta-Andria-Trani.

La scelta di investire a Cerignola guarda alle potenzialità della comunità locale e a un tessuto produttivo caratterizzato da una forte vocazione agricola e agroalimentare. Un territorio nel quale le imprese contribuiscono allo sviluppo economico dell’intera area e per il quale la nuova filiale intende rappresentare un punto di riferimento.

Il presidio offrirà servizi bancari e consulenziali rivolti a famiglie, professionisti e aziende, con l’obiettivo di accompagnarne i progetti e rispondere alle diverse esigenze finanziarie.

Alla base dell’apertura resta il modello di relazione che caratterizza la storia centenaria della BCC San Giovanni Rotondo: il contatto diretto con le persone e la conoscenza delle realtà nelle quali opera. Una presenza che punta a consolidare il rapporto tra banca e comunità, affiancando ai servizi la consulenza e l’ascolto.

Con la filiale di Cerignola, l’istituto prosegue dunque il proprio percorso di espansione, confermando l’attenzione al territorio e alle attività che ne sostengono la crescita.

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