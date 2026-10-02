Due appuntamenti in pochi giorni, tra l’Università di Foggia e il Parco Nazionale del Gargano, hanno riportato al centro il lavoro della ceramista e restauratrice Angela Quitadamo, da quarant’anni impegnata nella valorizzazione della cultura del territorio garganico e sipontino.

Il 25 settembre, a Palazzo Ateneo, alcune sue opere sono state donate dal rettore dell’Università di Foggia a una delegazione della Southwest Forestry University di Kunming, nella provincia cinese dello Yunnan. Il giorno successivo, a Ischitella, Quitadamo ha invece ricevuto il riconoscimento «Il Cammino delle Donne del Gargano», promosso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano nell’ambito del festival «Gargano Vivo».

Presidente della sezione Archeoclub d’Italia Manfredonia-Siponto-Monte Sant’Angelo, Quitadamo dedica da tempo la propria attività allo studio e alla reinterpretazione delle forme, dei simboli e dei segni della civiltà daunia, trasformandoli in nuove opere contemporanee.

Dall’Università di Foggia alla Southwest Forestry University

A Palazzo Ateneo l’Università di Foggia ha accolto la delegazione della Southwest Forestry University di Kunming, guidata dal professor Li Yongqin, presidente del Consiglio di amministrazione.

Alla presenza del rettore Lorenzo Lo Muzio e del commissario straordinario del Parco Nazionale del Gargano Raffaele Di Mauro, i due atenei hanno sottoscritto un accordo di cooperazione e una lettera d’intenti incentrati sulla formazione postlaurea, la mobilità di studenti e docenti e la ricerca, con particolare attenzione alla biodiversità degli ambienti forestali.

La visita ha fatto seguito alla missione dell’Ateneo foggiano in Cina, svolta dal 15 al 24 aprile, alla quale aveva preso parte, tra gli altri, l’archeologo Riccardo Di Cesare, ordinario di Archeologia classica. In quell’occasione la delegazione cinese aveva manifestato interesse anche per l’archeologia e per la valorizzazione del patrimonio culturale.

Da qui la scelta del dono. Al termine dell’incontro, il rettore Lo Muzio ha consegnato al professor Li Yongqin alcuni attingitoi realizzati da Angela Quitadamo, creando un collegamento simbolico tra la cultura daunia e la comunità accademica cinese.

L’attingitoio è un piccolo vaso caratterizzato da una vasca, più o meno profonda, e da una singola ansa a nastro che si eleva oltre l’orlo. La sua funzione era quella di attingere liquidi da contenitori più grandi, come olle e crateri, per poi versarli. L’ansa rialzata consentiva di immergere il recipiente senza bagnarsi la mano e permetteva anche di appenderlo.

Nella ceramica daunia l’attingitoio è documentato già nella prima fase subgeometrica, tra il VII e il VI secolo a.C., e accompagna la produzione fino al IV-III secolo a.C., con differenti varianti nei centri di Canosa, Ordona, Arpi, Salapia e Ascoli Satriano.

Realizzati generalmente in argilla depurata di colore chiaro, inizialmente soprattutto a mano e successivamente anche al tornio, gli attingitoi erano decorati con colori opachi, dal bruno-nerastro della produzione monocroma al bruno e rosso di quella bicroma, con fasce, linee e motivi geometrici.

Tra gli elementi più caratteristici c’è l’ansa, spesso arricchita da appendici plastiche a bottone o «a corna». È proprio questo particolare che le opere di Quitadamo reinterpretano, trasformando l’oggetto archeologico in una nuova forma artistica.

Numerosi esemplari sono stati rinvenuti all’interno di corredi funerari, spesso insieme all’olla. La loro presenza è stata collegata al servizio delle bevande e al banchetto, forse anche alla libagione, oltre che a significati legati al prestigio e all’appartenenza alla comunità.

Il riconoscimento «Il Cammino delle Donne del Gargano»

Sabato 26 settembre, a Ischitella, Angela Quitadamo è stata una delle sette donne premiate nell’ambito de «Il Cammino delle Donne del Gargano», iniziativa inserita nel festival «Gargano Vivo» promosso dall’Ente Parco Nazionale del Gargano.

La serata ha celebrato donne impegnate in diversi ambiti della vita del Promontorio, dal sociale all’impresa rurale, dalla cultura alla tutela delle tradizioni. Insieme a Quitadamo sono state premiate Grazia Galante, Giannina Di Brina, Maria Voto, Dina Caione, Grazia Devola e Antonietta Fasanella.

Il riconoscimento assegnato a Quitadamo è legato alla sua attività di ceramista e al lavoro attraverso il quale da anni dialoga con il repertorio figurativo della civiltà daunia, riportandone forme, simboli e memoria nella contemporaneità.

Nella stessa occasione, la ceramista ha donato al commissario straordinario dell’Ente Parco, Raffaele Di Mauro, una propria creazione ispirata a un’imbarcazione raffigurata su una stele daunia.

Se sulla pietra la nave è rappresentata attraverso poche linee essenziali, nella ceramica l’immagine assume una dimensione tridimensionale e diventa un oggetto da osservare e toccare. Un’interpretazione che non si limita a riprodurre l’immagine antica, ma prova a interrogarsi sulla sua forma originaria.

Le stele daunie, il cui nucleo principale è conservato nel Museo Archeologico Nazionale di Manfredonia, costituiscono uno dei più importanti repertori figurativi dell’Italia preromana. Il lavoro di Quitadamo si inserisce in questo rapporto tra patrimonio archeologico e contemporaneità, attraverso una rilettura affidata alla materia e alla manualità.

La motivazione del riconoscimento, firmata dal commissario straordinario dell’Ente Parco, recita:

«Per aver fatto della terra e della materia strumenti di memoria e di racconto, dando forma, attraverso la sua forza creativa ed espressiva, alle radici profonde della cultura del Gargano. Per aver custodito e reinterpretato l’antica tradizione ceramica della civiltà daunia, portandone la storia, i simboli e l’identità oltre i confini del territorio, in Italia e nel mondo. Ad Angela Quitadamo, con riconoscenza, per aver trasformato la materia in memoria, la memoria in arte, e l’arte in un racconto universale del Gargano».

Archeoclub, nuovi percorsi per la valorizzazione della Daunia

I due appuntamenti di fine settembre si inseriscono in un’attività più ampia della sezione Archeoclub d’Italia A.P.S. Manfredonia-Siponto-Monte Sant’Angelo, che opera in stretta collaborazione con la storica associazione sipontina Daunia TuR APS.

La missione della sezione si concentra su quattro parole chiave: ricerca, studio, salvaguardia e cittadinanza consapevole.

Su queste basi sono in fase di avvio nuovi percorsi dedicati alla ricerca, allo studio e al coinvolgimento degli appassionati, con l’obiettivo di estendere le attività all’intero territorio della Daunia, affrontandone l’archeologia, la storia e la cultura.

L’idea alla base del progetto è che il patrimonio non possa essere considerato soltanto come qualcosa da custodire. La conoscenza del territorio passa anche dalla capacità delle comunità di tornare a interrogare i propri reperti, studiarli e riconoscersi nella propria storia.