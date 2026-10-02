Il calo delle presenze dei pellegrini e la conseguente riduzione delle entrate hanno aperto una fase delicata per la Fondazione San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo, che ha avviato una procedura di licenziamento collettivo per 38 lavoratori.

La procedura è stata avviata il 24 settembre e riguarda dipendenti assunti negli anni caratterizzati da una maggiore affluenza di fedeli. Si tratta di lavoratori con contratto Sacristi, impegnati nelle attività di accoglienza e servizio d’ordine.

La misura interessa una parte significativa dell’organico della Fondazione, che conta complessivamente 89 dipendenti.

Secondo quanto riferito dalla struttura, alla base della decisione ci sarebbe il progressivo peggioramento della situazione economica, determinato principalmente dalla diminuzione degli arrivi dei fedeli e degli introiti. Le conseguenze del calo delle presenze avrebbero interessato anche le attività commerciali legate al santuario, con la chiusura di diversi esercizi.

Una parte delle entrate della Fondazione deriva infatti dalle offerte dei fedeli e dall’acquisto di articoli sacri e souvenir devozionali. A incidere sui costi sarebbe stato inoltre il rinnovo del contratto collettivo nazionale Sacristi, portando la struttura a valutare non più sostenibile l’attuale numero di dipendenti.

La protesta dei sindacati

La procedura è stata contestata da Filcams Cgil e Fisascat Cisl, che chiedono alla Fondazione di rivedere il percorso avviato e di aprire un confronto sulle possibili alternative ai licenziamenti.

«Esprimiamo la più ferma e totale contrarietà all’apertura della procedura di licenziamento collettivo dalla Fondazione San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo», affermano i rappresentanti dei lavoratori.

Le organizzazioni sindacali contestano anche la gestione della situazione economica e lamentano di non essere state informate preventivamente dell’aggravarsi delle difficoltà.

«Non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie, mettendo a repentaglio 38 posti di lavoro in un territorio già fortemente provato da difficoltà socio-economiche e da numerose vertenzialità sul territorio».

È stato quindi aperto un tavolo di trattativa con la dirigenza della Fondazione, con l’obiettivo di individuare una soluzione che possa scongiurare il licenziamento dei 38 dipendenti.

I sindacati chiedono inoltre che il confronto affronti anche il tema della possibile esternalizzazione di alcuni servizi precedentemente gestiti direttamente dalla struttura. Per questo sollecitano un tavolo urgente, serio e trasparente, con il coinvolgimento degli Enti locali e della Regione Puglia.

Il calo delle presenze

A complicare il quadro sono anche i dati relativi al turismo religioso. Secondo quanto riportato nel testo, nei primi mesi dell’anno San Giovanni Rotondo ha registrato una diminuzione del 21% degli arrivi.

La contrazione dei visitatori si ripercuote sulle attività economiche che ruotano intorno al santuario e sulle entrate legate alla presenza dei pellegrini. È in questo contesto che la Fondazione ha motivato la scelta di procedere con la riduzione del personale.

Per i sindacati, tuttavia, le difficoltà economiche non possono tradursi automaticamente nella perdita del posto di lavoro per decine di persone. La trattativa dovrà quindi verificare l’esistenza di soluzioni alternative alla procedura di licenziamento collettivo.

La lettera al Papa

Nel frattempo, i lavoratori hanno deciso di rivolgersi direttamente anche al Papa, attraverso una lettera nella quale raccontano la propria situazione e chiedono attenzione sulla vicenda.

«Dietro questi 38 posti di lavoro non ci sono numeri. Ci sono 38 persone. Ci sono 38 famiglie. Molti di noi si sono avvicinati a questo lavoro cominciando da volontari, Noi non vogliamo credere di essere soltanto una voce di bilancio. Noi siamo, in primo luogo, devoti, persone che amano il Santuario. Persone che curano i suoi spazi, rispettano i suoi ritmi e conoscono le sue esigenze», scrivono i dipendenti al Pontefice.

La vicenda riguarda quindi sia la situazione economica della Fondazione San Pio, che segnala il calo delle entrate e l’aumento dei costi, sia il futuro dei 38 lavoratori coinvolti nella procedura e delle loro famiglie.

Il confronto tra la Fondazione e le organizzazioni sindacali è ora destinato a proseguire, mentre la diminuzione degli arrivi dei fedeli rappresenta uno degli elementi centrali della situazione che sta interessando il santuario di San Giovanni Rotondo.

Lo riporta thesocialpost.it.