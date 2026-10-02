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PARCHEGGI RITARDI Manfredonia, abbonamenti parcheggi: domande ad agosto, cittadini ancora in attesa

Una segnalazione riferisce una richiesta presentata il 4 agosto e indicazioni successive tra settembre e ottobre

Strisce blu, polemica sull’ampliamento a San Severo. "A pagarne le spese i cittadini"

STRISCE BLU, IMMAGINE D'ARCHIVIO

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Domande presentate ad agosto e risposte ancora attese all’inizio di ottobre. La questione degli abbonamenti agevolati per i parcheggi torna al centro delle segnalazioni dei cittadini: a suscitare malcontento sono i tempi di rilascio e l’incertezza sulle date indicate agli utenti.

A raccontare la propria esperienza, in un messaggio del 2 ottobre, è Giuseppe Barbone: «La domanda noi l’abbiamo inoltrata il 4 agosto». Secondo quanto riferisce, inizialmente sarebbe stato invitato a ripassare nella seconda settimana di settembre; successivamente gli sarebbe stata indicata la data del 5 ottobre.

Nello stesso messaggio aggiunge di aver sentito che l’attesa potrebbe protrarsi oltre novembre. Quest’ultima indicazione, però, è riportata come informazione appresa informalmente: non costituisce una scadenza ufficiale né un rinvio accertato. Resta il dato della segnalazione: un cittadino che dichiara di aver presentato domanda quasi due mesi fa riferisce di essere ancora in attesa.

La raccolta delle richieste era stata pubblicizzata dal Comune con un avviso che fissava il periodo di presentazione dal 3 agosto al 3 settembre 2026. Le istanze potevano essere trasmesse tramite PEC oppure consegnate allo sportello Publiservizi di Corso Roma 13.

Nelle dichiarazioni riportate da StatoQuotidiano il 31 luglio, il sindaco Domenico La Marca aveva illustrato la riduzione delle tariffe: da 90 a 60 euro per l’abbonamento mensile senza limiti di zona, da 70 a 35 euro per quello mensile relativo a una singola zona e da 300 a 50 euro per l’annuale dei residenti nella propria zona.

Lo stesso intervento distingueva due procedure: assegnazione secondo l’ordine delle richieste protocollate per gli abbonamenti a numero limitato e rilascio immediato per le altre tipologie. Una distinzione essenziale per valutare il caso segnalato, perché nei messaggi non è specificata la categoria di abbonamento richiesta.

La segnalazione pone domande concrete al Comune e al gestore: a che punto è l’esame delle richieste? Quali abbonamenti risultano ancora da assegnare? Quando potranno conoscere l’esito i cittadini che hanno presentato domanda nei primi giorni di agosto?

 

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