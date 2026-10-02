Manfredonia-Bisceglie a porte chiuse: la decisione della Prefettura di Foggia

MANFREDONIA – La gara tra Manfredonia Calcio e AS Bisceglie 1913, in programma domenica 4 ottobre 2026, si disputerà a porte chiuse.

A comunicarlo è la società biancoceleste, che ha ricevuto la notifica del provvedimento disposto dalla Prefettura di Foggia in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

La decisione arriva in seguito agli incidenti verificatisi all’esterno dello stadio al termine della partita contro l’Ebolitana, disputata lo scorso 20 settembre.

Secondo quanto comunicato dalla società, il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di “scongiurare possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.

Di conseguenza, l’incontro di domenica contro il Bisceglie si svolgerà senza la presenza del pubblico e degli accreditati.

Una decisione che modifica dunque le condizioni di accesso alla gara, con il Manfredonia Calcio che sarà chiamato ad affrontare l’appuntamento di campionato in uno stadio privo di spettatori.

La società ha reso noto il provvedimento attraverso i propri canali ufficiali, informando tifosi e addetti ai lavori sulle modalità con cui si svolgerà la partita.