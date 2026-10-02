MANFREDONIA – La gara tra Manfredonia Calcio e AS Bisceglie 1913, in programma domenica 4 ottobre 2026, si disputerà a porte chiuse.
A comunicarlo è la società biancoceleste, che ha ricevuto la notifica del provvedimento disposto dalla Prefettura di Foggia in relazione alle esigenze di ordine e sicurezza pubblica.
La decisione arriva in seguito agli incidenti verificatisi all’esterno dello stadio al termine della partita contro l’Ebolitana, disputata lo scorso 20 settembre.
Secondo quanto comunicato dalla società, il provvedimento è stato adottato con l’obiettivo di “scongiurare possibili turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica”.
Di conseguenza, l’incontro di domenica contro il Bisceglie si svolgerà senza la presenza del pubblico e degli accreditati.
Una decisione che modifica dunque le condizioni di accesso alla gara, con il Manfredonia Calcio che sarà chiamato ad affrontare l’appuntamento di campionato in uno stadio privo di spettatori.
La società ha reso noto il provvedimento attraverso i propri canali ufficiali, informando tifosi e addetti ai lavori sulle modalità con cui si svolgerà la partita.
5 commenti su "Manfredonia-Bisceglie a porte chiuse: la decisione della Prefettura di Foggia"
Soluzione assolutamente ingiusta. Con queste decisioni presa senza aver valutato bene tutte le responsabilità istigate i tifosi alle proteste. A ciascuno il suo! E non colpire solo i tifosi del Manfredonia che sono stati provati dai gentil uomini incappucciati e senza biglietto (sembrerebbe) Cerignola!
Provocati!
Spero che il Prefetto abbia disposto la diretta televisiva gratis sui canali nazionali o privati.
Chiusura ingiusta,il prefetto ha creato un danno alla tifoseria e tutta la citta e sopratutto alla societa’. E l’immaggine della piazza non deve essere calpestata per colpa di chi non ha saputo gestire l’ordine a fine partita,.in campo non è successo nulla quindi al di fuori dello stadio non è ne società ne i tifosi a gestire scontri,per domenica si evitava l’ingresso ai tifosi Biscegliesi oppure chiudere la curva est,e tutto sarebbe entrato in sicurezza,per il Prefetto e’ troppo semplice dire chiudere le porte,si prendessero le loro responsabilita’ sia Autorità e sia chi non ha saputo gestire la sicurezza..
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