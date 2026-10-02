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CANE AGGREDITO Manfredonia, cane aggredito nella villa comunale. Cittadino: “Pieno di buchi, è allucinante!”

L’animale avrebbe riportato ferite in diversi punti, rendendo necessaria l’applicazione di punti di sutura. Il lettore: «Bisogna segnalare questa situazione».

Manfredonia, cane aggredito nella villa comunale. Cittadino: "Pieno di buchi, è allucinante!"

Manfredonia, cane aggredito nella villa comunale. Cittadino: "Pieno di buchi, è allucinante!"

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA – Un’aggressione tra cani nella villa comunale di Manfredonia è al centro di una segnalazione inviata a StatoQuotidiano. Secondo il racconto del lettore, il suo animale sarebbe stato assalito e morso da un cane di grossa taglia, provvisto di collare ma senza una persona che lo accompagnasse sul posto.

«Il mio cane è stato aggredito e morso da un altro cane di grossa taglia con collare, ma senza proprietario», scrive il lettore. Nella segnalazione riferisce che l’animale ha riportato ferite in diversi punti del corpo e che è stato necessario applicare punti di sutura.

L’episodio, descritto come avvenuto nella giornata dell’invio del messaggio, richiama l’attenzione sulla presenza di cani senza accompagnatore in un luogo pubblico frequentato da cittadini e persone con animali al seguito.

Il collare, da solo, non consente di stabilire se il cane si fosse allontanato dal proprietario o per quale motivo si trovasse senza controllo nella villa comunale. La segnalazione non precisa inoltre se siano già state informate le autorità competenti.

«Bisogna segnalare questa situazione», conclude il lettore, chiedendo attenzione per quanto accaduto. Il racconto resta una testimonianza da verificare, ma pone un tema concreto: la sicurezza nella fruizione degli spazi pubblici e la necessità di prevenire altre aggressioni.

Spazio lettori – Segnalazione ricevuta da StatoQuotidiano.

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