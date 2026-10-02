Prenderà il via il 5 ottobre 2026, per concludersi il 23 dicembre, la nuova edizione del Censimento permanente della Popolazione e delle Abitazioni, promosso dall’Istat.

Anche il Comune di Manfredonia partecipa alla rilevazione. Le famiglie selezionate come campione riceveranno una comunicazione da parte dell’Istat contenente le credenziali necessarie per compilare il questionario direttamente online.

Per i cittadini inclusi nella rilevazione è previsto l’obbligo di risposta. L’eventuale violazione dell’obbligo e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria, previste dagli articoli 7 e 11 del decreto legislativo n. 322/89, possono essere contestate alla persona abitualmente dimorante che abbia manifestato il rifiuto di partecipare. La responsabilità può riguardare sia la persona di riferimento della famiglia, generalmente coincidente con l’intestatario della scheda anagrafica, sia un altro componente del nucleo.

Il Comune invita le famiglie coinvolte a partecipare alla rilevazione online, accedendo al portale Istat e utilizzando SPID, CIE oppure le credenziali ricevute nella comunicazione.

Per ricevere assistenza è possibile rivolgersi ai Servizi Demografici del Comune di Manfredonia, presso Piazzale Alessandro Galli, Palazzo della Sorgente.

Gli uffici sono aperti al pubblico il martedì dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 17.30 e il giovedì dalle 9 alle 12.

Per informazioni è possibile contattare i numeri 0884 519.640 e 0884 519.745 oppure scrivere all’indirizzo statocivile@comune.manfredonia.fg.it.