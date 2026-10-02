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Home // Cronaca // Manfredonia, incidente tra scooter e auto in via Generale Azzarone (foto)

MANFREDONIA INCIDENTE Manfredonia, incidente tra scooter e auto in via Generale Azzarone (foto)

Non sono disponibili informazioni confermate sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni del ragazzo.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cronaca // Manfredonia //

Un incidente stradale ha coinvolto stamani uno scooter condotto da un ragazzo e un’auto in via Generale Donato Azzarone, nei pressi di un supermercato.

Nella foto si vede lo scooter a terra, con alcune persone accanto. Non sono disponibili informazioni confermate sulla dinamica dell’incidente né sulle condizioni del ragazzo.

1 commento su "Manfredonia, incidente tra scooter e auto in via Generale Azzarone (foto)"

  1. Sono dispiaciuto che in diversi incidenti siano coinvolti motocicli (io stesso sono un biker) ma posso testimoniare che a Manfredonia andare in motociclo è un suicidio!!!
    Corrono anche tra auto, agli incroci, non rispettano precedenze e velocità ma devo anche dire che per molti automobilisti lo scooter è invisibile e trasparente.
    In città occorre rispetto ed attenzione da entrambe le parti e soprattutto rispetto del CODICE DELLA STRADA!

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