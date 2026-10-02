MANFREDONIA – In occasione della Festa degli Angeli Custodi, celebrata il 2 ottobre, la facciata della Parrocchia San Michele Arcangelo di Manfredonia ospita una proiezione dedicata alla ricorrenza.
Le immagini proiettate sulla facciata della chiesa accompagnano la celebrazione della giornata, dedicata agli Angeli Custodi, figura centrale della tradizione cristiana e simbolo di protezione e vicinanza spirituale.
Un appuntamento che unisce la celebrazione religiosa a un momento visivo che coinvolge la facciata della chiesa di San Michele Arcangelo, nel cuore della comunità manfredoniana.
2 commenti su "Manfredonia, la Festa degli Angeli Custodi sulla facciata della chiesa di San Michele Arcangelo"
Qual è il senso della proiezione e di questo articolo? Pubblicità per una Chiesa? Perché?
Sono tentato di lasciare la chiesa del mio rione e mi iscrivo nelle chiese più belle e che fanno le feste e sono così belle scenograficamente.