Manfredonia, la Polizia Locale si forma sulle manovre salvavita con Quadrifoglio

Riconoscere un’emergenza e intervenire in attesa dei soccorsi sanitari: con questo obiettivo gli operatori della Polizia Locale di Manfredonia hanno partecipato a un corso teorico-pratico di primo soccorso realizzato in collaborazione con l’Associazione di Promozione Sociale Quadrifoglio.

L’iniziativa si è svolta il 14 e il 17 settembre nei locali del Comando e ha coinvolto il personale in attività formative dedicate alle principali manovre salvavita. Al centro degli incontri, la rianimazione cardiopolmonare, l’impiego del defibrillatore semiautomatico esterno, comunemente indicato con la sigla DAE, e le tecniche di disostruzione delle vie aeree.

La formazione ha risposto all’esigenza di rafforzare la preparazione degli operatori, che durante il servizio possono trovarsi tra i primi a prestare assistenza in caso di incidenti, malori o altre emergenze sul territorio. Un intervento tempestivo e appropriato, in attesa dell’arrivo del personale sanitario, può essere determinante.

Le due sessioni hanno affiancato agli approfondimenti teorici esercitazioni e simulazioni. Gli operatori hanno potuto esercitarsi sulle compressioni toraciche, sul corretto posizionamento delle piastre del defibrillatore e sulle procedure per il suo utilizzo in sicurezza. Spazio anche alle manovre da eseguire in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, con attenzione alle differenti modalità di intervento per adulti e bambini.

La collaborazione tra il Comando e Quadrifoglio sottolinea il valore della formazione continua e il contributo che le associazioni del territorio possono offrire alla preparazione del personale impegnato quotidianamente a contatto con i cittadini.

Attiva a Manfredonia nei servizi socio-sanitari, l’APS Quadrifoglio si occupa, tra le altre attività, del trasporto di persone inferme e con disabilità, dell’assistenza domiciliare e del supporto sanitario durante gli eventi. All’impegno sul campo affianca la formazione: l’associazione opera come centro di formazione e training site di ERMES, proponendo corsi certificati AHA, American Heart Association.

Le giornate al Comando si inseriscono in questo percorso di diffusione della cultura del soccorso, con l’obiettivo di rendere gli operatori più preparati ad affrontare le emergenze e di rafforzare la tutela della comunità.