Fabio Egidio Di Bari, Vincenzo Di Staso e Ugo Galli hanno depositato una mozione in Consiglio comunale per chiedere un approfondimento sulle criticità gestionali dell’A.S.E., società interamente partecipata dal Comune di Manfredonia e incaricata di un servizio essenziale come quello dell’igiene urbana.

L’atto punta a portare all’attenzione della massima assise cittadina le problematiche relative alla gestione della società, con l’obiettivo, secondo i promotori, di fare chiarezza sul funzionamento dell’azienda e sulle modalità di svolgimento delle attività istituzionali.

Nel documento viene evidenziato come, nonostante le tariffe sostenute dai contribuenti, Manfredonia continui a presentare problemi sul fronte del decoro e della pulizia urbana. I consiglieri denunciano inoltre il susseguirsi di quelle che definiscono “anomalie” nello svolgimento dei compiti istituzionali, chiedendo maggiore trasparenza a garanzia di legalità ed efficienza.

La richiesta è quindi quella di una convocazione in tempi rapidi del Consiglio comunale, che, secondo quanto riportato nella mozione, non si riunisce da due mesi. I firmatari chiedono che l’assemblea possa affrontare la questione A.S.E. e verificare le diverse problematiche sollevate nell’atto.

Nella parte conclusiva del documento, i consiglieri utilizzano anche un’espressione ironica per descrivere le tensioni interne alla maggioranza, facendo riferimento a presunti “mal di pancia” di natura politica e a “patologie intestinali” che, secondo quanto sostenuto nella mozione, interesserebbero le forze della coalizione.

L’iniziativa porta quindi in Consiglio comunale il tema della gestione dell’A.S.E. e della qualità del servizio di igiene urbana, chiedendo un confronto istituzionale sulle criticità evidenziate e sulle condizioni di operatività della società partecipata.

Lo riporta su Facebook, Ugo Galli – consigliere comunale.