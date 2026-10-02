Manfredonia ospita la Convention nazionale della 'Rete Si Può Fare'

L’8 e il 9 ottobre Manfredonia ospiterà la Convention nazionale della Rete Si Può Fare, un appuntamento dedicato alle politiche giovanili e al ruolo delle nuove generazioni nei processi di partecipazione, progettazione e trasformazione delle comunità.

Per due giornate, giovani provenienti da diverse regioni italiane, organizzazioni del Terzo settore, esperti e rappresentanti delle istituzioni si confronteranno su partecipazione giovanile, dialogo strutturato e sviluppo sostenibile.

L’iniziativa porterà in Puglia una riflessione di carattere nazionale sulle modalità attraverso cui rendere stabile il coinvolgimento dei giovani nelle politiche pubbliche e nei processi decisionali, mettendo a confronto esperienze territoriali e prospettive nazionali.

La Convention coinvolgerà i ragazzi che hanno realizzato progetti nell’ambito di “Si Può Fare – Sviluppo Sostenibile”, finanziato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), insieme ai giovani protagonisti di “Si Può Fare in Sicurezza Manfredonia 2026”, finanziato dal Comune di Manfredonia, e alle organizzazioni che hanno collaborato come partner locali.

Saranno inoltre coinvolti, sia in presenza sia online, organizzazioni ed esperti della partecipazione giovanile collegati alla Rete Si Può Fare, al Consiglio Nazionale dei Giovani e/o al Forum della Sostenibilità, favorendo il confronto tra realtà locali e dimensione nazionale.

La prima giornata, mercoledì 8 ottobre, sarà dedicata al lavoro, allo scambio e al confronto tra i giovani e le organizzazioni impegnate nei progetti realizzati nel corso dell’anno.

Al centro della discussione ci sarà una domanda: come trasformare la partecipazione giovanile da esperienza occasionale a componente stabile delle politiche pubbliche e dei processi decisionali delle comunità?

Il confronto toccherà diversi temi, dalla progettazione giovanile alla cittadinanza attiva, dalla sostenibilità alla sicurezza, passando per lo sviluppo delle competenze, la partecipazione e il rapporto tra giovani e istituzioni.

La seconda giornata, giovedì 9 ottobre, sarà invece aperta alla comunità, agli enti, alle organizzazioni e agli esperti del settore. Il momento principale sarà il convegno nazionale alle ore 11 presso il Teatro Lucio Dalla di Manfredonia, con la partecipazione di giovani, organizzazioni e rappresentanti istituzionali.

L’incontro sarà dedicato al ruolo delle nuove generazioni nello sviluppo delle comunità e alla necessità di creare forme di confronto continuative tra giovani, associazioni e istituzioni.

Saranno presenti il sindaco di Manfredonia Domenico La Marca e l’assessora al Welfare di Comunità e Cultura Maria Teresa Valente, insieme ai protagonisti della Rete Si Può Fare e delle esperienze progettuali sviluppate sul territorio.

La giornata proseguirà alle ore 19 presso il Chiostro del Palazzo Comunale, con l’evento conclusivo di “Si Può Fare Manfredonia 2026”.

L’appuntamento sarà l’occasione per presentare i percorsi realizzati dai giovani partecipanti e premiare i progetti sviluppati nell’ambito dell’iniziativa, con un momento conviviale dedicato all’attivismo giovanile.

La conclusione del progetto sarà anche un momento di riconoscimento pubblico del contributo che ragazze e ragazzi possono offrire alla propria comunità quando hanno la possibilità di ideare, sperimentare e realizzare iniziative concrete.

La Convention nasce con l’obiettivo di mettere in relazione esperienze differenti e mostrare come il protagonismo giovanile possa diventare un elemento strutturale delle strategie di sviluppo locale. “Si Può Fare” si propone come uno spazio di sperimentazione nel quale i giovani passano dall’ideazione alla realizzazione dei progetti, assumendo responsabilità dirette nella costruzione di risposte ai bisogni delle comunità.

Manfredonia diventerà così, per due giorni, un punto di incontro tra esperienze territoriali e dimensione nazionale, con l’obiettivo di condividere pratiche, sviluppare nuove relazioni e rafforzare il dialogo tra le diverse componenti del mondo delle politiche giovanili.

La Convention è organizzata da Cantiere Giovani, con il supporto della Rete Si Può Fare e dell’organizzazione Inside MF, e con il cofinanziamento del Comune di Manfredonia e del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.