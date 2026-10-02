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COLETTA BOOM Michele Coletta torna in radio con “Boom”, nuovo singolo pop dance

Il brano arriva in radio dal 2 ottobre 2026 e propone sonorità pop dance costruite attorno all'energia dell'innamoramento

Michele Coletta

Michele Coletta torna in radio con “Boom”, nuovo singolo pop dance

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Attualità // Musica //

Michele Coletta torna in radio con “Boom”, il nuovo singolo estratto dall’EP “Piano piano”, pubblicato il 3 luglio 2026 per Rossodisera Records. Il brano arriva in radio dal 2 ottobre 2026 e propone sonorità pop dance costruite attorno all’energia dell’innamoramento e alla forza di quegli incontri capaci di arrivare all’improvviso e cambiare la prospettiva sulle cose.

“Boom” racconta il momento esatto in cui una persona irrompe nella quotidianità, interrompendo la normalità delle giornate. Uno sguardo, una sensazione difficile da definire e un battito che accelera diventano i segnali di una trasformazione emotiva che porta anche i gesti più semplici ad assumere un significato nuovo.

Con un linguaggio diretto e immagini immediate, il brano segue il percorso di chi scopre che quella scossa inattesa è, in realtà, la voce del cuore che chiede di trovare spazio. L’amore viene raccontato come un’energia positiva capace di avvicinare e costruire, spingendo a lasciarsi andare e a trasformare paure e incertezze nel desiderio di vivere fino in fondo ciò che si prova.

Le sonorità pop dance, il ritmo immediato e un ritornello coinvolgente accompagnano una canzone che mette al centro la spontaneità dei sentimenti. Anche il titolo diventa metafora di una piccola rivoluzione interiore: quell’istante in cui una persona riesce a modificare il ritmo delle emozioni e a lasciare un’impronta destinata a rimanere.

“Boom” è firmato da Michele Coletta e Umberto Canino per quanto riguarda il testo, mentre le musiche sono composte dagli stessi Coletta e Canino insieme ad Antonio Lanotte. Il singolo rappresenta, all’interno dell’EP “Piano piano”, il momento dell’energia e dello slancio.

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