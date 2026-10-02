Rignano Garganico si prepara a valorizzare il proprio patrimonio storico, naturalistico e culturale con la nascita di “Ara Iani – Rignano Underground”, una nuova Associazione di Promozione Sociale che punta a promuovere il territorio attraverso archeologia, speleologia, ambiente, cultura, tradizioni e sviluppo economico.

La presentazione ufficiale dell’associazione è in programma venerdì 9 ottobre 2026, alle ore 18, nella Sala Consiliare del Comune di Rignano Garganico. All’incontro interverranno il presidente dell’associazione Matteo Viola, il sindaco di Rignano Garganico Luigi Di Fiore, insieme ai componenti del Direttivo e del Sodalizio. A moderare l’appuntamento sarà il vicepresidente Angelo Riky Del Vecchio.

Il progetto nasce con l’obiettivo di mettere in rete le numerose risorse del territorio, dalle testimonianze della Preistoria, tra cui Grotta Paglicci, Grotta Spagnoli e il Dolmen di Lamasecca, fino al patrimonio carsico sotterraneo rappresentato dalla Grotta delle Meraviglie e dalla Grotta dei Pilastri.

Grande attenzione sarà riservata anche al paesaggio e alla dimensione ambientale. Tra le realtà che l’associazione intende valorizzare figurano i sentieri del Parco Nazionale del Gargano, la Dolina Centapozzi, le mulattiere, le macere e i caratteristici pagghjare, con l’obiettivo di favorire una maggiore conoscenza del territorio e sviluppare nuove opportunità in ambito ecologico e turistico.

L’attività di “Ara Iani” non si limiterà però alla valorizzazione del patrimonio esistente. L’associazione punta infatti a stimolare l’economia locale e favorire nuove iniziative imprenditoriali nei settori del turismo sostenibile, dell’escursionismo e della gestione di spazi museali e culturali.

Un ruolo centrale sarà affidato anche alla memoria e alle tradizioni della comunità. Il recupero della cultura popolare, della fede e delle testimonianze della vita delle generazioni passate accompagnerà attività di ricerca, incontri e pubblicazioni.

L’incontro di venerdì sarà quindi l’occasione per presentare alla cittadinanza gli obiettivi e le attività del nuovo sodalizio e per aprire un confronto con quanti sono interessati alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio.

La partecipazione è aperta a tutta la cittadinanza, agli appassionati e agli operatori del settore. Per informazioni è possibile contattare il numero 349 4009003 o consultare il sito ufficiale www.rignanounderground.it.