Sarà Aliante Società Cooperativa Sociale, con sede a San Giovanni Rotondo, a gestire per tre anni l’asilo nido comunale di Orta Nova, situato in via Soldato Luigi Di Conza, all’angolo con viale Ferrovia. La Provincia di Foggia ha aggiudicato la concessione con la determinazione numero 1781 del 2 ottobre 2026. La cooperativa ha ottenuto un punteggio di 78,832 e offerto un rialzo del 71 per cento sul canone annuo posto a base di gara, portandolo da 31.600 a 54.036 euro, oltre IVA.

La cifra rappresenta il canone dovuto dal concessionario all’ente concedente. Il valore stimato della procedura, indicato nell’atto in 1.314.984 euro oltre IVA, costituisce un dato distinto. L’affidamento riguarda la gestione della struttura per il periodo triennale previsto dalla gara. Il provvedimento dichiara l’aggiudicazione immediatamente efficace dopo la verifica positiva dei requisiti dell’operatore economico primo classificato.

La procedura è stata curata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia per conto del Comune di Orta Nova. L’ente comunale aveva aderito alla SUA con una convenzione stipulata il 21 agosto 2025, dopo la deliberazione del consiglio comunale del 29 luglio. Il percorso per la concessione del nido è poi entrato nella fase operativa con la determinazione a contrarre comunale del 9 luglio 2026 e con l’approvazione provinciale del bando e del disciplinare, avvenuta il 15 luglio.

Nella stessa giornata del 15 luglio i documenti di gara sono stati pubblicati all’Albo pretorio provinciale e sulla piattaforma digitale di approvvigionamento utilizzata dalla stazione appaltante, collegata alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici. La procedura è identificata dal numero G02974/2026 e dal codice CIG BC5FCF1B11. Per presentare le offerte era stato fissato il termine del 7 agosto alle ore 12. Alla scadenza sono risultate pervenute due candidature.

A partecipare sono state Aliante Società Cooperativa Sociale e Società Cooperativa Sociale Gialla. Il seggio, nominato il 18 agosto, ha esaminato la documentazione amministrativa nella prima seduta del giorno successivo. Gialla è stata ammessa direttamente al prosieguo della gara; per Aliante è stato attivato il soccorso istruttorio, con ammissione iniziale sotto riserva. Il 25 agosto, verificati i documenti trasmessi dalla cooperativa, il seggio ha sciolto favorevolmente la riserva e confermato l’ammissione.

La commissione giudicatrice è stata nominata il 14 settembre e nello stesso giorno ha aperto e verificato la documentazione delle offerte tecniche. Il 21 settembre si è riunita in seduta riservata per la valutazione tecnica, quindi in seduta pubblica per l’apertura delle offerte economiche. Al termine ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore di Aliante. Il criterio adottato era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei parametri previsti dal disciplinare.

Prima della decisione finale, gli uffici provinciali hanno svolto la verifica dei requisiti generali e speciali dichiarati dall’aggiudicataria. Il lavoro è stato curato dall’ingegnere Mariano Cericola e dai ragionieri Donato Stringaro e Giovanni Gualano, con attestazione del 2 ottobre. La documentazione è stata acquisita attraverso il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico dell’ANAC e mediante richieste dirette agli enti competenti.

Tra gli accertamenti richiamati figurano quelli sui casellari giudiziari, sulle sanzioni amministrative dipendenti da reato, sulle annotazioni ANAC, sulla posizione fiscale e sulla regolarità contributiva. Sono inoltre riportate le verifiche camerali e quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Per l’informazione antimafia, la determinazione dà conto della richiesta effettuata il 19 agosto e richiama la disciplina che consente di procedere anche in sua assenza decorso il termine previsto, sotto condizione risolutiva.

La Provincia approva i cinque verbali del seggio e della commissione e dispone l’aggiudicazione efficace. Il responsabile unico del progetto è la dottoressa Maria Di Meo del Comune di Orta Nova mentre l’istruttoria del provvedimento è stata svolta da Mariano Cericola.