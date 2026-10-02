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Home // Cronaca // Padova, aggredisce tre sanitari e danneggia un ecografo: arrestato 36enne

ARRESTI Padova, aggredisce tre sanitari e danneggia un ecografo: arrestato 36enne

L’arresto è stato eseguito in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa a tutela degli operatori sanitari

Padova, aggredisce tre sanitari e danneggia un ecografo: arrestato 36enne

ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cronaca // Primo piano //

PADOVA – Momenti di tensione al Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Padova, dove un uomo di 36 anni avrebbe aggredito tre operatori sanitari e danneggiato alcune apparecchiature mediche. Il 36enne è stato arrestato dalla Polizia.

L’episodio si è verificato intorno alle 10.30, quando l’uomo è arrivato in ospedale a bordo di un’ambulanza del 118. Secondo quanto ricostruito, si trovava sotto l’effetto di sostanze stupefacenti ed è stato accompagnato nell’area ad alta intensità di cura del Pronto Soccorso.

Inizialmente avrebbe alternato momenti di agitazione ad altri di apparente tranquillità. Successivamente, però, sarebbe stato colto da una violenta crisi, tentando di allontanarsi e rifiutando le cure. Nel tentativo di fuga si sarebbe strappato una flebo e i cavi del monitoraggio, provocandosi un sanguinamento.

Il personale sanitario sarebbe quindi intervenuto per fermarlo e prestare le necessarie cure. In quel momento l’uomo avrebbe reagito con violenza, strattonando e colpendo un medico e due infermieri, uno dei quali sarebbe stato fatto cadere a terra.

La situazione sarebbe poi ulteriormente degenerata. Il 36enne avrebbe afferrato un ecografo, scagliandolo contro il vetro di un armadietto destinato ai medicinali, provocando ingenti danni alle apparecchiature e agli arredi.

I tre operatori sanitari coinvolti nell’aggressione hanno riportato contusioni, giudicate guaribili in pochi giorni.

L’intervento degli agenti del Posto Fisso di Polizia dell’ospedale e delle Volanti ha consentito di bloccare l’uomo e riportare la situazione sotto controllo, permettendo successivamente ai sanitari di procedere con la sedazione.

Il 36enne, che avrebbe precedenti per diversi reati, è stato arrestato con le accuse di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. È stato inoltre denunciato per interruzione di pubblico servizio.

L’arresto è stato eseguito in applicazione delle disposizioni previste dalla normativa a tutela degli operatori sanitari. L’uomo è stato trasferito nel carcere Due Palazzi di Padova, in attesa del giudizio per direttissima.

La vicenda si trova nella fase delle indagini e, nei confronti dell’arrestato, vige la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

Lo riporta l’ANSA

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