Roma, prometteva denaro e regali a minorenni per rapporti sessuali: 40enne arrestato

ROMA – Avrebbe contattato minorenni attraverso i social e le applicazioni di messaggistica, promettendo loro denaro e regali in cambio di incontri a sfondo sessuale o dell’invio di immagini e video sessualmente espliciti. Per questo un uomo di 40 anni è stato arrestato a Roma dai Carabinieri, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Roma, su richiesta della Procura.

All’uomo vengono contestati, a vario titolo, i reati di prostituzione minorile, pornografia minorile e detenzione o accesso a materiale pedopornografico, con l’aggravante relativa a fatti commessi nei confronti di minori di 16 anni.

L’indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di via In Selci, ha preso avvio nel 2024 dalla denuncia dei genitori di una ragazza di 14 anni. I familiari avevano rinvenuto sul telefono della figlia alcune immagini che hanno portato all’avvio degli accertamenti.

L’analisi del dispositivo avrebbe consentito agli investigatori di individuare diverse conversazioni ritenute di interesse investigativo, intrattenute attraverso applicazioni come Telegram, WhatsApp e Signal, con un soggetto identificato con il nome di “Sugar Daddy”.

Gli approfondimenti successivi avrebbero permesso di ricostruire contatti con altre giovani ragazze attraverso diversi social network e piattaforme di messaggistica.

Nel corso dell’attività investigativa sono state effettuate otto perquisizioni, alcune nei confronti di altre persone indagate a piede libero e altre nei confronti delle ragazze coinvolte nell’inchiesta.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori attraverso l’analisi dei dispositivi elettronici sequestrati e le dichiarazioni raccolte dalle presunte vittime, anche con modalità protette, l’uomo avrebbe agito in un arco temporale compreso tra il 2015 e il 2025.

L’ipotesi investigativa è che il 40enne avvicinasse le ragazze attraverso i social o tramite conoscenze comuni, instaurando inizialmente un rapporto di fiducia. Successivamente avrebbe proposto incontri a sfondo sessuale, anche offrendo denaro, oppure avrebbe richiesto l’invio di fotografie e video realizzati dalle stesse ragazze e contenenti materiale sessualmente esplicito.

Gli accertamenti proseguono per chiarire l’intera vicenda e verificare le posizioni degli altri soggetti coinvolti nell’inchiesta.

Il provvedimento è stato adottato nella fase delle indagini preliminari: nei confronti dell’indagato vige pertanto la presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.

Lo riporta l’ANSA