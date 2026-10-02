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Home // Cronaca // Salcito, scoperta maxi piantagione di cannabis: sequestrate oltre 1.560 piante

SOSTANZE Salcito, scoperta maxi piantagione di cannabis: sequestrate oltre 1.560 piante

L’intervento ha consentito di sottrarre al mercato illegale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente

Salcito, scoperta maxi piantagione di cannabis: sequestrate oltre 1.560 piante

ph Il Giornale popolare

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cronaca // Primo piano //

CAMPOBASSO – Una maxi piantagione di cannabis è stata scoperta dalla Guardia di finanza nel territorio di Salcito, in provincia di Campobasso. I militari hanno individuato oltre 1.560 piante di cannabis indica, coltivate all’interno di una vasta area boschiva di proprietà demaniale.

L’operazione è scattata nell’ambito delle attività di controllo e monitoraggio condotte dalla Guardia di finanza per contrastare il traffico e la produzione illecita di sostanze stupefacenti. La coltivazione è stata individuata grazie all’attività congiunta del Gruppo di Campobasso, della Sezione Aerea di Pescara e del Reparto Aeronavale Molise.

L’area interessata si estendeva per oltre due ettari, in prossimità del Torrente Verrino. Al suo interno le piante erano disposte in filari regolari e si trovavano già in avanzato stato di fioritura, pronte per la raccolta.

A garantire la crescita della coltivazione era presente un articolato impianto di irrigazione, anch’esso sottoposto a sequestro.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Campobasso, che coordina le indagini, i finanzieri hanno proceduto al sequestro delle piante e dell’impianto. Successivamente, tutte le piante sono state distrutte e l’area è stata ripristinata.

Le indagini proseguono per individuare i responsabili della realizzazione e della gestione della piantagione e per ricostruire l’eventuale rete di soggetti coinvolti.

Secondo una prima stima, la marijuana sequestrata, se immessa sul mercato illegale, avrebbe potuto generare un profitto illecito di circa due milioni di euro.

L’intervento ha consentito di sottrarre al mercato illegale un ingente quantitativo di sostanza stupefacente e si inserisce nelle attività della Guardia di finanza e della Procura di Campobasso finalizzate al contrasto della produzione e del traffico di droga sul territorio provinciale.

Le indagini sono tuttora in corso e, allo stato, non risultano individuati i responsabili della coltivazione.

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