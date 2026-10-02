Il calo delle presenze dei fedeli a San Giovanni Rotondo si riflette anche sull’organizzazione della Fondazione San Pio da Pietrelcina. Sono 38 i lavoratori coinvolti nella procedura di licenziamento collettivo avviata dalla struttura, che conta complessivamente 89 dipendenti.

Si tratta di persone assunte negli anni in cui l’affluenza al santuario era maggiore e impiegate con il contratto Sacristi, nelle attività di accoglienza e servizio d’ordine.

La procedura è stata avviata lo scorso 24 settembre. Secondo quanto riferito dalla Fondazione, alla base della decisione ci sarebbe il progressivo calo degli arrivi dei fedeli e la conseguente riduzione degli introiti, una situazione che negli ultimi anni avrebbe avuto ripercussioni anche sulle attività commerciali presenti nell’area del santuario, con la chiusura di diversi negozi.

Una parte significativa delle entrate è infatti legata alle offerte dei fedeli e agli acquisti di articoli sacri e souvenir devozionali. A incidere ulteriormente sui costi ci sarebbe stato anche il rinnovo del contratto collettivo nazionale Sacristi, portando la Fondazione a ritenere non più sostenibile l’attuale livello occupazionale.

La decisione ha provocato la reazione di Filcams Cgil e Fisascat Cisl, che contestano l’avvio della procedura e lamentano di non essere stati informati preventivamente dell’aggravarsi della situazione economica.

«Esprimiamo la più ferma e totale contrarietà all’apertura della procedura di licenziamento collettivo dalla Fondazione San Pio da Pietrelcina di San Giovanni Rotondo», scrivono i rappresentanti dei lavoratori.

I sindacati aggiungono: «Non è accettabile che il peso e la riduzione delle donazioni vengano scaricati interamente e brutalmente sulle spalle di alcuni lavoratori e delle loro famiglie, mettendo a repentaglio 38 posti di lavoro in un territorio già fortemente provato da difficoltà socio-economiche e da numerose vertenzialità sul territorio».

È stato avviato un tavolo di trattativa con la dirigenza della Fondazione per cercare possibili soluzioni alternative ai licenziamenti. Le organizzazioni sindacali chiedono inoltre chiarimenti sulla possibile esternalizzazione di servizi precedentemente gestiti internamente e sollecitano un confronto urgente e trasparente, con il coinvolgimento anche degli Enti locali e della Regione Puglia.

Il quadro resta complesso anche alla luce dei dati relativi alle presenze turistiche: nei primi mesi dell’anno San Giovanni Rotondo ha registrato un calo del 21% degli arrivi.

Nel frattempo, i lavoratori hanno deciso di rivolgersi direttamente anche al Papa, attraverso una lettera nella quale chiedono attenzione sulla loro situazione e sottolineano il rapporto che li lega al santuario.

«Dietro questi 38 posti di lavoro non ci sono numeri. Ci sono 38 persone. Ci sono 38 famiglie. Molti di noi si sono avvicinati a questo lavoro cominciando da volontari, Noi non vogliamo credere di essere soltanto una voce di bilancio. Noi siamo, in primo luogo, devoti, persone che amano il Santuario. Persone che curano i suoi spazi, rispettano i suoi ritmi e conoscono le sue esigenze», scrivono i dipendenti al Pontefice.

La vertenza mette così a confronto le difficoltà economiche evidenziate dalla Fondazione e la richiesta dei lavoratori e dei sindacati di individuare alternative alla perdita di 38 posti di lavoro. Il confronto tra le parti è destinato a proseguire nelle prossime settimane.

Lo riporta fanpage.it.