La Provincia di Foggia integra il quadro documentale del progetto per la difesa idraulica del territorio comunale di San Giovanni Rotondo. Con la determinazione numero 1773 del 2 ottobre 2026, il Settore Ambiente rettifica e integra il provvedimento dell’8 luglio scorso che aveva sancito la conclusione positiva della conferenza di servizi. Al centro della correzione c’è un parere di Snam Rete Gas, già acquisito durante il procedimento ma non riportato nell’elenco degli atti e non inserito materialmente tra gli allegati della determinazione conclusiva.

L’intervento interessato è il lotto B, identificato dal codice ReNDiS 16IR748/G1. Il proponente è il Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Puglia. Il procedimento riguarda il rilascio del Provvedimento autorizzatorio unico regionale, il PAUR, attraverso il quale viene organizzato il percorso delle autorizzazioni previsto per il progetto. La nuova determinazione conferma l’esito della conferenza e dispone gli adempimenti successivi finalizzati all’emanazione del provvedimento unico.

La Provincia ricostruisce puntualmente l’origine dell’omissione. Il documento di Snam era stato acquisito al protocollo dell’ente il 9 settembre 2025 con il numero 49028. La sua presenza nel fascicolo risultava dal verbale della seduta della conferenza di servizi del 28 ottobre 2025, espressamente richiamato nella determinazione di luglio. Quel verbale era stato inoltre trasmesso a tutti gli enti con una nota del 29 gennaio 2026. Per l’amministrazione, dunque, il parere era già entrato regolarmente nell’istruttoria prima della decisione conclusiva.

Il problema si è verificato nella redazione e nella composizione documentale dell’atto finale. La determinazione numero 1240 dell’8 luglio 2026 elencava i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni raccolti nel corso del procedimento, allegandoli al provvedimento. In questa ricostruzione mancava però l’indicazione esplicita della nota Snam del settembre 2025. L’ente qualifica la circostanza come errore materiale e interviene per allineare l’elenco e gli allegati a quanto effettivamente acquisito durante la conferenza.

Nella tabella aggiornata, il documento viene inserito come allegato 18.1. È descritto come una comunicazione sulla presenza di interferenze e sulle relative modalità di risoluzione. La precisazione è rilevante per leggere il contenuto dell’integrazione: la nota riguarda il rapporto tra l’intervento e le infrastrutture del gestore. La determinazione non espone nel dettaglio le soluzioni tecniche, ma formalizza l’inclusione del parere nel quadro documentale già esaminato.

Il fascicolo restituisce un percorso che coinvolge numerosi soggetti pubblici e gestori di servizi. Tra gli atti richiamati figurano i contributi della Soprintendenza, dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale, del Parco nazionale del Gargano, dell’Asl di Foggia, di Anas e dei servizi regionali competenti. Sono presenti anche documenti relativi alle reti del gas, dell’acquedotto e delle telecomunicazioni. Diversi pareri risultano favorevoli con prescrizioni; altre comunicazioni segnalano la presenza o l’assenza di interferenze.

La Provincia ribadisce che la rettifica ha natura meramente ricognitiva e documentale. Restano confermati il contenuto della determinazione di luglio, l’esito della conferenza di servizi e tutte le condizioni e prescrizioni già stabilite. È questo il punto centrale del provvedimento: l’integrazione rende esplicita la presenza di un documento già acquisito, senza modificare le altre decisioni assunte. Anche le disposizioni non interessate dalla correzione mantengono piena efficacia.

Il responsabile del procedimento è l’ingegnere Antonio Masciale, del Servizio Gestione Autorizzazioni Ambientali. A lui sono affidati gli adempimenti conseguenti per l’emanazione del PAUR, secondo quanto stabilito nel verbale conclusivo della conferenza del 30 giugno 2026. La determinazione, firmata dal dirigente Antonello De Stasio, non comporta spesa e ne prevede la pubblicazione integrale all’Albo pretorio provinciale per quindici giorni consecutivi, oltre alla trasmissione al proponente e agli enti coinvolti. Il provvedimento distingue quindi la conclusione positiva della conferenza dal successivo rilascio del PAUR, per il quale incarica il responsabile di completare gli adempimenti previsti dal verbale