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SAN SEVERO IL SORRISO San Severo, Centro “Il Sorriso”: gestione prorogata fino al 30 novembre 2026

Il servizio proseguirà per altri due mesi con l’attuale gestore, in attesa della conclusione della procedura di gara. Cappetta e Longo: «Garantire continuità agli utenti e rassicurare famiglie e lavoratori»

Francesco Cappetta

San Severo, Centro “Il Sorriso”: gestione prorogata fino al 30 novembre 2026 - Fonte Immagine: lagazzettadisansevero.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Politica // San Severo //

SAN SEVERO – Proseguirà fino al 30 novembre 2026 la gestione del Centro sociale polivalente per persone con disabilità “Il Sorriso”. La proroga tecnica, disposta per assicurare la continuità del servizio, copre i due mesi successivi alla scadenza del 30 settembre.

Il provvedimento è stato adottato con determinazione dirigenziale dal dottor Giuseppe Longo, Segretario Generale e dirigente ad interim dell’Area II – Servizi Sociali e alla Persona. L’attuale gestore continuerà a svolgere il servizio dal 1° ottobre al 30 novembre 2026, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, in attesa della conclusione della programmata procedura di gara.

Alla base della decisione c’è la necessità di evitare un’interruzione dell’assistenza, con conseguenze per gli utenti e le loro famiglie.

«Abbiamo rilevato – dichiarano il Commissario Straordinario, dottor Francesco Cappetta, e il dirigente Longo – che l’interruzione del servizio per i soggetti disabili, nelle more dell’attivazione di una nuova procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio, avrebbe prodotto un gravissimo danno all’utenza e leso il diritto alla continuità terapeutico-assistenziale costituzionalmente garantito».

La proroga consente dunque al Centro di proseguire le proprie attività durante il periodo necessario a completare l’iter di affidamento.

«Vogliamo tranquillizzare le famiglie degli utenti, ma anche i lavoratori che giornalmente prestano la propria opera, sulla continuità del predetto servizio», aggiungono Cappetta e Longo.

A cura di Giovanna Tambo.

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