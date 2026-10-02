SAN SEVERO – Proseguirà fino al 30 novembre 2026 la gestione del Centro sociale polivalente per persone con disabilità “Il Sorriso”. La proroga tecnica, disposta per assicurare la continuità del servizio, copre i due mesi successivi alla scadenza del 30 settembre.

Il provvedimento è stato adottato con determinazione dirigenziale dal dottor Giuseppe Longo, Segretario Generale e dirigente ad interim dell’Area II – Servizi Sociali e alla Persona. L’attuale gestore continuerà a svolgere il servizio dal 1° ottobre al 30 novembre 2026, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, in attesa della conclusione della programmata procedura di gara.

Alla base della decisione c’è la necessità di evitare un’interruzione dell’assistenza, con conseguenze per gli utenti e le loro famiglie.

«Abbiamo rilevato – dichiarano il Commissario Straordinario, dottor Francesco Cappetta, e il dirigente Longo – che l’interruzione del servizio per i soggetti disabili, nelle more dell’attivazione di una nuova procedura di gara per l’affidamento della gestione del servizio, avrebbe prodotto un gravissimo danno all’utenza e leso il diritto alla continuità terapeutico-assistenziale costituzionalmente garantito».

La proroga consente dunque al Centro di proseguire le proprie attività durante il periodo necessario a completare l’iter di affidamento.

«Vogliamo tranquillizzare le famiglie degli utenti, ma anche i lavoratori che giornalmente prestano la propria opera, sulla continuità del predetto servizio», aggiungono Cappetta e Longo.

A cura di Giovanna Tambo.