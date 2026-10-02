L’ottava di andata è ancora una giornata divisa tra sabato e domenica e con Inter under 23-Scafatese rinviata al 27 di ottobre. Sabato si inizia alle 14.30 con Cavese-Casertana entrambe in ripresa e con la Casertana, quinta in classifica, pronta a rosicchiare punti alle prime in classifica. La Cavese, a otto punti come il Foggia, perde pochi punti al “Simonetta Lamberti”. Sempre alle 14.30 il Sorrento, ospita il Casarano. I ragazzi di Maiuri vogliono riscattare lo stop dello “Zaccheria”, ma il Casarano non è avversario facile.

Nel pomeriggio alle 17.30 Giugliano-Barletta è gara tra due squadre che non stanno attraversando un buon momento. Giugliano terzultimo con 4 punti, Barletta un po’ più su con tre punti di vantaggio sui padroni di casa che cercheranno l’aggancio. L’altra gara delle 17.30 è Monopoli-Savoia. I “gabbiani” cercheranno la vittoria per consolidare il piazzamento nella griglia play off, mentre il Savoia cercherà di non perdere per non scivolare ancora più in basso.

Alle 20.30 chiude il programma del sabato Catania-Crotone. I padroni di casa in decisa ripresa, si trovano al confine della zona play off, mentre i calabresi cercheranno di passare ai numeri positivi dopo aver azzerato la penalizzazione di partenza. Domenica unica gara alle 14.30 subito dopo pranzo c’è Cosenza-Foggia. I rossoblù devono vincere ad ogni costo perché sono penultimi in classifica ed un ulteriore stop aprirebbe una profonda crisi. Il Foggia che ha ritrovato entusiasmo vorrà confermare la crescita mostrata contro il Sorrento diventa un avversario molto pericoloso.

Alle 2030 derby di Puglia, l’ennesimo, tra Audace Cerignola e Altamura, una gara, viste le caratteristiche di entrambe aperta a tutti i risultati. Partita di cartello, nonchè derby lucano quello tra la neo capolista Potenza e il Picerno lontano solo 4 punti. Una partita che offrirà sicuramente spettacolo. Chiude l’ottava giornata Salernitana-Bari, due squadre tra le più blasonate dell’intera serie C ed entrambe in cerca di punti promozione. Favoriti i biancorossi primi in classifica. Giornata interessante con punti pesanti in palio.

A cura di Mario Schena.