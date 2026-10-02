Edizione n° 6207

BALLON D'ESSAI

FOGGIA COMUNE // Foggia, esposto sugli acquisti del Comune: le contestazioni al capo di gabinetto
2 Ottobre 2026 - ore  12:47

CALEMBOUR

POLICLINICO BARI // Policlinico di Bari, tre trapianti di cuore in 24 ore: sono 83 dall’inizio dell’anno
2 Ottobre 2026 - ore  12:23

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Serie C, ottava giornata: il Foggia a Cosenza, il Cerignola ospita l’Altamura

CERIGNOLA FOGGIA Serie C, ottava giornata: il Foggia a Cosenza, il Cerignola ospita l’Altamura

L’ottava di andata è ancora una giornata divisa tra sabato e domenica e con Inter under 23-Scafatese rinviata al 27 di ottobre

Pre gara Foggia Sorrento - PH ENZO MAIZZI

Pre gara Foggia Sorrento - PH ENZO MAIZZI

AUTORE:
Mario Schena
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
Cerignola // Cronaca //

L’ottava di andata è ancora una giornata divisa tra sabato e domenica e con Inter under 23-Scafatese rinviata al 27 di ottobre. Sabato si inizia alle 14.30 con Cavese-Casertana entrambe in ripresa e con la Casertana, quinta in classifica, pronta a rosicchiare punti alle prime in classifica. La Cavese, a otto punti come il Foggia, perde pochi punti al “Simonetta Lamberti”. Sempre alle 14.30 il Sorrento, ospita il Casarano. I ragazzi di Maiuri vogliono riscattare lo stop dello “Zaccheria”, ma il Casarano non è avversario facile.

Nel pomeriggio alle 17.30 Giugliano-Barletta è gara tra due squadre che non stanno attraversando un buon momento. Giugliano terzultimo con 4 punti, Barletta un po’ più su con tre punti di vantaggio sui padroni di casa che cercheranno l’aggancio. L’altra gara delle 17.30 è Monopoli-Savoia. I “gabbiani” cercheranno la vittoria per consolidare il piazzamento nella griglia play off, mentre il Savoia cercherà di non perdere per non scivolare ancora più in basso.

Alle 20.30 chiude il programma del sabato Catania-Crotone. I padroni di casa in decisa ripresa, si trovano al confine della zona play off, mentre i calabresi cercheranno di passare ai numeri positivi dopo aver azzerato la penalizzazione di partenza. Domenica unica gara alle 14.30 subito dopo pranzo c’è Cosenza-Foggia. I rossoblù devono vincere ad ogni costo perché sono penultimi in classifica ed un ulteriore stop aprirebbe una profonda crisi. Il Foggia che ha ritrovato entusiasmo vorrà confermare la crescita mostrata contro il Sorrento diventa un avversario molto pericoloso.

Alle 2030 derby di Puglia, l’ennesimo, tra Audace Cerignola e Altamura, una gara, viste le caratteristiche di entrambe aperta a tutti i risultati. Partita di cartello, nonchè derby lucano quello tra la neo capolista Potenza e il Picerno lontano solo 4 punti. Una partita che offrirà sicuramente spettacolo. Chiude l’ottava giornata Salernitana-Bari, due squadre tra le più blasonate dell’intera serie C ed entrambe in cerca di punti promozione. Favoriti i biancorossi primi in classifica. Giornata interessante con punti pesanti in palio.

A cura di Mario Schena.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Si realizzano sempre le cose in cui credi realmente; e il credere in una cosa la rende possibile.” Frank Lloyd Wright

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO