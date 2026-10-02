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STORNARA LEGALITA' Stornara, il 14 ottobre la Marcia per la Legalità con scuola, famiglie e associazioni

Comune di Stornara e Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I” fanno squadra per promuovere una Marcia per la Legalità

Il sindaco di Stornara, Roberto Nigro

Stornara, il 14 ottobre la Marcia per la Legalità con scuola, famiglie e associazioni - Fonte Immagine: Facebook, Roberto Nigro

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
2 Ottobre 2026
5 Reali Siti // Cerignola //

Comune di Stornara e Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I” fanno squadra per promuovere una Marcia per la Legalità, in programma mercoledì 14 ottobre 2026. L’iniziativa nasce in seguito ai recenti avvenimenti che hanno interessato la comunità e punta a coinvolgere l’intero territorio in una manifestazione dedicata al rispetto delle regole, della legge e della giustizia.

A promuovere l’iniziativa sono l’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco, e l’Istituto Comprensivo “Giovanni Paolo I”, su impulso della dirigente scolastica Matilde Iaccarino.

La marcia vedrà protagonisti gli alunni, i docenti, le famiglie e le associazioni locali, chiamati a testimoniare insieme l’impegno della società civile nella costruzione di una comunità più sicura, coesa e giusta.

Il percorso della marcia

La manifestazione si svolgerà nella mattinata di mercoledì 14 ottobre, con partenza alle ore 9 dall’Istituto Comprensivo di via Roma.

Il corteo attraverserà le vie cittadine per raggiungere la piazza antistante il Palazzo di Città, dove, al termine della marcia, sono previsti interventi istituzionali e momenti di riflessione aperti alla cittadinanza.

Saranno gli stessi alunni a contribuire alla giornata con interventi e contenuti preparati per l’occasione, mentre le realtà associative locali prenderanno parte attivamente alla manifestazione.

L’appello alla comunità

Il sindaco e la dirigente scolastica Matilde Iaccarino hanno sottolineato il significato dell’iniziativa con una dichiarazione congiunta:

«La legalità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano che riguarda ciascuno di noi»

«In questo momento delicato per il nostro paese, sentiamo il dovere civico e morale di camminare fianco a fianco: scuola, istituzioni, famiglie e il ricco tessuto delle nostre associazioni. Vedere la nostra comunità unita per le strade di Stornara è il messaggio di speranza, coesione e riscatto più potente che possiamo dare. Invitiamo tutti i cittadini, i giovani e tutte le realtà associative a partecipare numerosi a questo cammino di legalità e futuro».

L’obiettivo è trasformare la marcia in un momento collettivo di partecipazione e sensibilizzazione, coinvolgendo diverse componenti della comunità attorno ai temi della legalità e della convivenza civile.

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