Un parcheggio pubblico con area di scambio intermodale e chiosco servizi sul lungomare Enrico Mattei. Il progetto del Comune di Vieste supera un ulteriore passaggio amministrativo, con un investimento complessivo di 2 milioni e 450mila euro. La Giunta guidata dal sindaco Giuseppe Nobiletti, con la delibera numero 275 del 2 ottobre 2026, ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo aggiornato. Prima della gara, però, dovrà essere perfezionata la copertura finanziaria: l’atto non assume impegni di spesa e subordina l’affidamento alla disponibilità delle risorse.

Il finanziamento previsto combina un mutuo da 1 milione e 450mila euro, da contrarre con Cassa depositi e prestiti, e un milione di euro proveniente dall’avanzo di amministrazione. Al dirigente del Settore tecnico viene affidato il compito di avviare le procedure per ottenere il prestito. È questo il prossimo passaggio decisivo per trasformare l’approvazione del progetto nella possibilità di mettere a gara i lavori.

L’intervento riguarda la località Scialara e punta, secondo le finalità indicate dal Comune, a migliorare l’accessibilità e la sosta, riqualificare l’area sotto il profilo funzionale e paesaggistico e dotarla di servizi per la fruizione urbana e turistica. Il parcheggio sarà accompagnato da un’area di scambio intermodale e da un chiosco: una configurazione che associa la disponibilità di spazi per le auto a ulteriori funzioni di servizio.

Il percorso era stato avviato nel 2025. Nell’aprile di quell’anno il Comune aveva adottato le determinazioni per l’acquisto, mediante cessione volontaria, degli immobili necessari alla realizzazione del parcheggio. A settembre era stato affidato all’architetto Marco Di Gennaro l’incarico di progettazione. Il 9 marzo 2026 la Giunta aveva preso atto di un primo progetto esecutivo, dal valore complessivo di 2.348.272,81 euro, dando agli uffici l’indirizzo di completare verifiche, autorizzazioni e copertura finanziaria.

La versione oggi approvata arriva dopo una revisione legata a due fattori. Il parere della Soprintendenza del 23 giugno ha introdotto prescrizioni che hanno richiesto modifiche ad alcune soluzioni progettuali, con l’aggiornamento degli elaborati e dei costi. Nel frattempo, dal primo luglio, è entrato in vigore il prezzario regionale pugliese delle opere pubbliche per il 2026: anche le lavorazioni e i relativi prezzi sono stati quindi adeguati. Rispetto al progetto esaminato a marzo, l’importo complessivo cresce di 101.727,19 euro.

L’adeguamento ha interessato anche la programmazione comunale. Con la variazione di bilancio del 4 settembre, successivamente ratificata dal Consiglio, l’importo dell’opera denominata «Costruzione parcheggio Scialara» è passato dai 2.222.912 euro precedentemente programmati agli attuali 2.450.000 euro. La stessa variazione ha previsto la ripartizione del finanziamento tra mutuo e avanzo di amministrazione.

Sul fronte autorizzativo, la delibera richiama l’autorizzazione paesaggistica del 3 luglio, rilasciata con prescrizioni, e la conclusione favorevole dell’istruttoria della Capitaneria di porto di Manfredonia. Per quest’ultima, la comunicazione acquisita il 24 settembre subordinava il rilascio e la registrazione dell’autorizzazione ai successivi adempimenti indicati. Il 2 ottobre sono stati trasmessi anche il verbale di verifica del progetto, redatto da PRO.MA. Project Management, e quello di validazione della responsabile unica del progetto, l’architetta Paola Cecilia Minervino.

Il quadro economico fissa la base di gara a 1.979.095,35 euro, comprensivi di 39.944,96 euro per la sicurezza. Il resto dell’investimento copre spese tecniche, imprevisti, allacciamenti, procedure e imposte. Tra gli elaborati elencati figurano una pensilina fotovoltaica, gli impianti di illuminazione e videosorveglianza, il trattamento delle acque meteoriche e le opere a verde.

La gara sarà gestita dalla Stazione unica appaltante della Provincia di Foggia.